Фонд боротьби з корупцією Навального офіційно припинив існування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Фонд боротьби з корупцією опозиційного політика Олексія Навального (ФБК) офіційно припинив своє існування як юридична особа. Про це свідчать дані сайту Федеральної податкової служби РФ (ФПС), інформує УНН.
Деталі
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЮС) на сайті ФПС РФ, ФБК був ліквідований у вівторок, 31 серпня.
Доповнення
ФБК - заснований Навальним у 2011 році, позиціонував себе як некомерційна організація, що займається антикорупційними розслідуваннями.
ФБК був визнаний екстремістською організацією 10 серпня. Більшість соратників Навального виїхали з РФ за кордон і продовжують свою діяльність звідти.
Навальний з середини березня відбуває покарання у справі "Ів Роше" у виправній колонії №2 УФСІН в Володимирській області під містом Покров.