Сидіти довічно: проти Навального порушили нову справу "за тероризм"

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російський дисидент Олексій Навальний повідомив, що в рамках нової кримінальної справи про екстремізм, яка стосується діяльності його Фонду боротьби з корупцією, виділено ще одну окрему «терористичну справу», яку буде розглядати військовий суд. Навальний допускає, що це врешті призведе до довічного ув'язнення, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

«Вони висунули абсурдні звинувачення, за якими мені загрожує 30 років колонії. Слідчий Відюков учора сказав, що з цієї справи окремо виділено терористичну справу про те, що я, сидячи у в'язниці, роблю теракти. І у цій справі мене судитиме окремо військовий суд, — сказав політик, виступаючи з відеозв'язку в Басманному суді Москви. — Мені загрожує 30 років у цій справі, мабуть, довічне за наступною». 

За словами соратника Навального, Леоніда Волкова, це новий раунд. Тепер судовий розгляд відбувається за звинуваченням у екстремістській діяльності його Фонду боротьби з корупцією, створеного у 2011 році. Басманний суд наразі розглядає клопотання слідства про обмеження Навального в термінах ознайомлення з матеріалами справи про екстремізм. Засідання проходить в закритому форматі за клопотанням представника слідчого комітету для збереження таємниці слідства.

Доповнення

Олексія Навального заарештували в січні 2021 року після перебування в лікарні в Німеччині, де його лікували від отруєння "Новачком". Західні країни й сам Навальний звинуватили в отруєнні росію.

Його засудили до дев'яти років позбавлення волі у справах про шахрайство та образу судді. В обвинувальному висновку йшлось, що Навальний та його соратники за допомогою "обману та зловживання довірою" збирали донати на виборчу кампанію, але розпоряджалися ними "в особистих цілях". Згідно з попередніми вироками, Олексій Навальний має перебувати у в'язниці до 2032 року.

Фонд боротьби з корупцією, через який зараз відбувається новий судовий розгляд за звинуваченням в екстремістській діяльності, заснований Навальним у 2011 році, позиціонував себе як некомерційна організація, що займається антикорупційними розслідуваннями. ФБК був визнаний екстремістською організацією. Більшість соратників Навального виїхали з рф за кордон і продовжують свою діяльність звідти.

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