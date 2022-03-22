Навального засудили до дев'яти років колонії суворого режиму

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Виїзне засідання суду відбулося у виправній колонії міста Покров Володимирської області, де політик відбуває покарання.

Навального звинуватили за двома епізодами статті 297 КК (частина 1, "Образа учасників судового розгляду", та частина 4, "Образа судді") та за чотирма епізодами частини 4 статті 159 КК ("Шахрайство в особливо великому розмірі").

Зокрема, у справі про образу судді опозиціонера звинуватили у неповазі до учасників судового засідання під час розгляду справи про наклеп на ветерана Ігната Артеменка рік тому та, водночас, у шахрайстві під час збирання пожертв на антикорупційну діяльність ФБК.

У вівторок, 22 березня, суд визнав політика винним у всіх пунктах звинувачення. Під час читання вироку суддя Маргарита Котова заявила, що дані свідків підтверджуються даними від потерпілих.

Однак свідчення свідка звинувачення Горожанка, який назвав звинувачення проти Навального "абсурдними", суд оцінив "критично".

В обвинувальному висновку йдеться, що Навальний та його соратники за допомогою "обману та зловживання довірою" збирали донати на виборчу кампанію, але розпоряджалися ними "в особистих цілях".

Із 300 тисяч людей, які жертвували структурам Навального, потерпілими визнано лише четверо.

У своєму останньому слові Навальний назвав справу проти нього сфабрикованою і заявив, що вважає двох потерпілих підставними, а двох – явно заляканими, оскільки їх самих звинувачено у кримінальних справах.

Він також виступив проти війни в Україні, звинувативши в її розв'язуванні владу росії, і додав, що "продовжуватиме боротися з владою" і не боїться "ні ФСБ, ні хімічної зброї, ні путіна".

Нагадаємо

У червні російський суд визнав антикорупційний фонд Навального "екстремістським".

У серпні 2020 року Навального доправили до Німеччини на лікування після того, як в Сибірі його отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Російський уряд заперечує свою причетність до отруєння та відкидає висновки експертів, що спровокувало нову хвилю санкцій проти росії. росія звинувачує Захід у наклепницькій кампанії проти неї.

У січні 2022 року Європейський Союз закликав Москву негайно звільнити Олексія Навального.