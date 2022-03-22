Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Детали

Выездное заседание суда проходило в исправительной колонии города Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание.

Навальному вменяли два эпизода статьи 297 УК (часть 1, "Оскорбление участников судебного разбирательства", и часть 4, "Оскорбление судьи") и четыре эпизода части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере").

По делу об оскорблении судьи оппозиционера обвиняли в проявлении неуважения к участникам судебного заседания во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко год назад и, одновременно, в мошенничестве при сборе пожертвований на антикоррупционную деятельность ФБК.

Во вторник, 22 марта, суд признал политика виновным по всем пунктам обвинения. Во время чтения приговора судья Маргарита Котова заявила, что "данные свидетелей подтверждаются данными от потерпевших".

Однако показания свидетеля обвинения Горожанко, который назвал обвинения против Навального "абсурдными", суд оценил "критически".

В обвинительном заключении говорится, что Навальный и его соратники путем "обмана и злоупотребления доверием" собирали донаты на избирательную кампанию, но распоряжались ими "в личных целях".

Из 300 тысяч человек, которые жертвовали структурам Навального, потерпевшими признаны только четверо.

В своем последнем слове Навальный назвал дело против него сфабрикованным и заявил, что считает двоих потерпевших подставными, а двоих – явно запуганными, так как они сами обвиняемые по уголовным делам.

Он также выступил против войны в Украине, обвинив в ее развязывании власти россии, и добавил, что "будет продолжать бороться с властью" и не боится "ни ФСБ, ни химического оружия, ни путина".



Напомним

В июне российский суд признал антикоррупционный фонд Навального "экстремистским".

В августе 2020 года Навальный был доставлен в Германию на лечение после того, как в Сибири его отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Российское правительство отрицает свою причастность к отравлению и отвергает выводы экспертов, что спровоцировало новую волну санкций против россии. россия обвиняет Запад в клеветнической кампании против нее.

В январе 2022 года Европейский союз призвал Москву немедленно освободить Алексея Навального.