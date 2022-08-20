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Друга річниця отруєння Навального: Німеччина закликає звільнити критика кремля

Київ • УНН

 • 124865 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу виступив з нагоди другої річниці отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, передає УНН.

Друга річниця отруєння Навального: Німеччина закликає звільнити критика кремля

Цитата

"Два роки тому цього дня було отруєно Олексія Навального. Він дивом пережив замах і повернувся до росії, щоб продовжувати відстоювати там принципи демократії та свободи. Незважаючи на тюремний табір, його хоробра боротьба триває", - промовив у відеозверненні канцлер.

"Свобода та демократія вже були під загрозою. Але тепер свобода слова перебуває під ще більшою загрозою, і багато хто у росії бояться висловлювати свою думку", - додав Шольц.

Деталі

Шольц назвав російського дисидента "мужньою людиною" і сказав, що він стоїть за "принципи".

МЗС Німеччини закликало звільнити головного опозиціонера рф.

"Оскільки російська влада, всупереч своїм міжнародним зобов'язанням, протягом двох років не розслідувала замах на вбивство із застосуванням забороненої на міжнародному рівні отруйної речовини, підозрюваним винним не загрожує ні тюремне ув'язнення, ні покарання. Олексій Навальний ув'язнений за політично мотивованими вироками з дня свого повернення до росії, чий вирок був довільно продовжений ще на дев'ять років у березні. В ці роковини ми знову закликаємо до його звільнення! Ми віддаємо шану йому та мужнім людям, які борються за демократію та права людини в росії та засуджують агресивну війну росії в Україні", - зазначили в МЗС. 

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що "ЄС продовжує рішуче засуджувати спробу вбивства Навального шляхом отруєння хімічною нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок"".

"Ми закликаємо російську федерацію дотримуватися своїх зобов'язань щодо конвенцій з хімічної зброї, розслідувати її з повною прозорістю та без подальших затримок, а також повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї", - додав він. 

Доповнення

46-річний Навальний зараз відбуває дев'ятирічний термін позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у шахрайстві.

Навального визнали політичним в'язнем режиму путіна, а його тюремний срок критикують як відплату за його безперервну критику російської влади.

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