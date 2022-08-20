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Вторая годовщина отравления Навального: Германия призывает освободить критика кремля

Киев • УНН

 • 124865 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу выступил по случаю второй годовщины отравления российского оппозиционера Алексея Навального, передает УНН.

Вторая годовщина отравления Навального: Германия призывает освободить критика кремля

Цитата

"Два года назад в этот день был отравлен Алексей Навальный. Он чудом пережил покушение и вернулся в россию, чтобы продолжать отстаивать там принципы демократии и свободы. Несмотря на тюремный лагерь, его храбрая борьба продолжается", - произнес в видеообращении канцлер.

"Свобода и демократия уже были под угрозой. Но теперь свобода слова находится под еще большей угрозой, и многие в россии боятся выражать свое мнение", - добавил Шольц.

Детали

Шольц назвал российского диссидента "мужественным человеком" и сказал, что он стоит за "принципы".

МИД Германии призвал освободить главного оппозиционера рф.

"Поскольку российские власти, вопреки своим международным обязательствам, в течение двух лет не расследовали покушение на убийство с применением запрещенного на международном уровне ядовитого вещества, подозреваемым виновным не грозит ни тюремное заключение, ни наказание. Алексей Навальный узник по политически мотивированным приговорам со дня своего возвращения в россию, чей приговор был произвольно продлен еще на девять лет в марте... В эту годовщину мы снова призываем к его освобождению! Мы чтим его и мужественных людей, которые борются за демократию и права человека в россии и осуждают агрессивную войну россии в Украине", - отметили в МИД. 

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что "ЕС продолжает решительно осуждать попытку убийства Навального путем отравления химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок"".

"Мы призываем российскую федерацию придерживаться своих обязательств по конвенциям по химическому оружию, расследовать его с полной прозрачностью и без дальнейших задержек, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия", - добавил он. 

Дополнение

46-летний Навальный сейчас отбывает девятилетний срок лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве.

Навального признали политическим заключенным режима путина, а его тюремный срок критикуют как возмездие за его непрерывную критику российских властей.

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