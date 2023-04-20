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Європарламент: росія має негайно звільнити політв'язнів Кара-Мурзу та Навального

Європарламент: росія має негайно звільнити політв'язнів Кара-Мурзу та Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Після пленарних дебатів у середу, євродепутати 508 голосами проголосували за проєкт резолюції з вимогою негайного звільнення російських політв'язнів Володимира Кара-Мурзи і Олексія Навального та закликали Раду ООН з прав людини розслідувати випадки жорстокого взяття під варту, тортур та вбивств політичних опонентів у рф, пише УНН з посиланням на сайт Європарламенту.

Деталі

Проект тексту резолюції закликає Раду ООН з прав людини розслідувати акти нелюдського ув’язнення, тортур і вбивств політичних опонентів, а також закликає країни-члени надати гуманітарні візи та іншу підтримку російським дисидентам, яким загрожує політичне переслідування. У голосуванні взяли участь 553 депутати, з них резолюцію підтримали 508, 14 висловилися проти, 31 особа утрималася.

"Європарламент знов закликає звільнити Олексія Навального та всіх ув’язнених за політично мотивованими звинуваченнями; до їх звільнення вимагає, щоб умови утримання Кара-Мурзи, Навального та всіх інших ув’язнених відповідали міжнародним зобов’язанням росії, зокрема щодо доступу до лікування, адвокатів та спілкування з родинами", - йдеться в резолюції.

Європарламент також закликав російську владу скасувати своє репресивне законодавство, включаючи закони про цензуру правдивої інформації про її агресивну війну проти України та закони про так званих «іноземних агентів» і «небажані організації», які використовуються для придушення громадянського суспільства та незалежних голосів. 

Резолюція закликала Раду ООН запровадити жорсткі санкції проти осіб, "відповідальних за свавільне судове переслідування, затримання та катування в росії". В тексті зазначається, що США та Канада вже запровадили санкції проти кількох таких осіб, у тому числі суддів, відповідальних за незаконне переслідування Кара-Мурзи. 

У документі наголошується про необхідність продовжувати Євросоюзу та його державам-членам уважно стежити за ситуацією з правами людини в росії, зокрема судовими справами за участю організацій громадянського суспільства, журналістів, опозиційних політиків та активістів.

Доповнення

Опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років ув'язнення за звинуваченнями у критиці війни в Україні. Його визнали винним у державній зраді, поширенні "неправдивої" інформації про російську армію та причетності до "небажаної організації". Судовий процес розпочався у березні і відбувався у закритому режимі, матеріали справи засекречені, хоча, за даними захисту, жодних секретів у справі немає, а політика судили за його публічні виступи.

Олексія Навального заарештували в січні 2021 року після перебування в лікарні в Німеччині, де його лікували від отруєння "Новачком". Західні країни і сам Навальний звинуватили у отруєнні росію. Навального було засуджено за організацію "злочинної організації" разом зі своїми соратниками Леонідом Волковим та Романом Рубановим за збір коштів для Фонду боротьби з корупцією Навального. Остання касація у 2022 році залишила чинним 9-річний вирок позбавлення волі за "шахрайство та неповагу до суду".

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