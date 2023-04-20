Европарламент: россия должна немедленно освободить политзаключенных Кара-Мурзу и Навального

Детали

Проект текста резолюции призывает Совет ООН по правам человека расследовать акты бесчеловечного заключения, пыток и убийств политических оппонентов, а также призывает страны-члены предоставить гуманитарные визы и другую поддержку российским диссидентам, которым грозит политическое преследование. В голосовании приняли участие 553 депутата, из них резолюцию поддержали 508, 14 высказались против, 31 человек воздержался.

"Европарламент вновь призывает освободить Алексея Навального и всех заключенных по политически мотивированным обвинениям; до их освобождения требует, чтобы условия содержания Кара-Мурзы, Навального и всех других заключенных соответствовали международным обязательствам россии, в частности относительно доступа к лечению, адвокатов и общения с семьями", - говорится в резолюции.

Европарламент также призвал российские власти отменить свое репрессивное законодательство, включая законы о цензуре правдивой информации о ее агрессивной войне против Украины и законы о так называемых «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», которые используются для подавления гражданского общества и независимых голосов.

Резолюция призвала Совет ООН ввести жесткие санкции против лиц, "ответственных за произвольное судебное преследование, задержание и пытки в россии". В тексте отмечается, что США и Канада уже ввели санкции против нескольких таких лиц, в том числе судей, ответственных за незаконное преследование Кара-Мурзы.

В документе отмечается о необходимости продолжать Евросоюзу и его государствам-членам внимательно следить за ситуацией с правами человека в россии, в частности судебными делами с участием организаций гражданского общества, журналистов, оппозиционных политиков и активистов.

Дополнение

Оппозиционный активист Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам заключения по обвинениям в критике войны в Украине. Его признали виновным в государственной измене, распространении "ложной" информации о российской армии и причастности к "нежелательной организации". Судебный процесс начался в марте и проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены, хотя, по данным защиты, никаких секретов по делу нет, а политика судили за его публичные выступления.

Алексей Навальный арестован в январе 2021 года после пребывания в больнице в Германии, где его лечили от отравления "Новичком". Западные страны и сам Навальный обвинили в отравлении россию. Навальный был осужден за организацию "преступной организации" вместе со своими соратниками Леонидом Волковым и Романом Рубановым за сбор средств для Фонда борьбы с коррупцией Навального. Последняя кассация в 2022 году оставила в силе 9-летний приговор лишения свободы за "мошенничество и неуважение к суду".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС обсудят незаконную депортацию украинских детей в рф, ордер МУС на арест путина