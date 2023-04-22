Російська опозиція: новий суд над Навальним розпочнеться наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Новий судовий процес над ув'язненим російським дисидентом Олексієм Навальним розпочнеться наступного тижня, повідомляє Фонд боротьби з корупцією (ФБК), який він започаткував, передає УНН.
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Суд розпочнеться 26 квітня, повідомив у п'ятницю у своєму Telegram-каналі директор ФБК Іван Жданов.
За словами іншого соратника Навального, Леоніда Волкова, новий раунд судового розгляду відбувається за звинуваченням у екстремістській діяльності у зв'язку з ФБК, створеним у 2011 році. Волков сказав, що Навальному загрожує 35 років позбавлення волі.
Офіційно від російської влади поки що немає інформації про новий суд над затятим критиком президента росії.
Додамо
Навальний, який ледь пережив отруєння у 2020 році, був заарештований у московському аеропорту на початку 2021 року одразу після повернення з Німеччини, де проходив лікування та реабілітацію.
Спочатку йому було висунуто звинувачення у порушенні умов умовно-дострокового звільнення за результатами попереднього судового розгляду. Пізніше його засудили до ще одного тюремного ув'язнення за шахрайство, серед інших звинувачень.
Згідно з попередніми вироками, він має перебувати у в'язниці до 2032 року.
Зовсім недавно адвокат Навального Вадим Кобзєв повідомив про погіршення здоров'я 46-річного політика, який перебуває в одиночній камері.
З літа минулого року Навального вже 13 разів садили в ізолятор у колонії Мелехово у Володимирській області, приблизно за 250 кілометрів на північний схід від Москви.