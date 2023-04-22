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Российская оппозиция: новый суд над Навальным начнется на следующей неделе

Российская оппозиция: новый суд над Навальным начнется на следующей неделе

Киев • УНН

 • 474221 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Новый судебный процесс над заключенным российским диссидентом Алексеем Навальным начнется на следующей неделе, сообщает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который он основал, передает УНН.

Детали

Суд начнется 26 апреля, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале директор ФБК Иван Жданов.

По словам другого соратника Навального, Леонида Волкова, новый раунд судебного разбирательства происходит по обвинению в экстремистской деятельности в связи с ФБК, созданным в 2011 году. Волков сказал, что Навальному грозит 35 лет лишения свободы.

Официально от российских властей пока что нет информации о новом суде над ярым критиком президента россии.

Добавим

Навальный, едва переживший отравление в 2020 году, был арестован в московском аэропорту в начале 2021 года сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию.

Сначала ему было предъявлено обвинение в нарушении условий условно-досрочного освобождения по результатам предварительного судебного разбирательства. Позже его приговорили к еще одному тюремному заключению за мошенничество, среди прочих обвинений.

Согласно предыдущим приговорам, он должен находиться в тюрьме до 2032 года.

Совсем недавно адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил об ухудшении здоровья 46-летнего политика, который находится в одиночной камере.

С лета прошлого года Навального уже 13 раз сажали в изолятор в колонии Мелехово во Владимирской области, примерно в 250 километрах к северо-востоку от Москвы.

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