Российская оппозиция: новый суд над Навальным начнется на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Новый судебный процесс над заключенным российским диссидентом Алексеем Навальным начнется на следующей неделе, сообщает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который он основал, передает УНН.
Детали
Суд начнется 26 апреля, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале директор ФБК Иван Жданов.
По словам другого соратника Навального, Леонида Волкова, новый раунд судебного разбирательства происходит по обвинению в экстремистской деятельности в связи с ФБК, созданным в 2011 году. Волков сказал, что Навальному грозит 35 лет лишения свободы.
Официально от российских властей пока что нет информации о новом суде над ярым критиком президента россии.
Добавим
Навальный, едва переживший отравление в 2020 году, был арестован в московском аэропорту в начале 2021 года сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию.
Сначала ему было предъявлено обвинение в нарушении условий условно-досрочного освобождения по результатам предварительного судебного разбирательства. Позже его приговорили к еще одному тюремному заключению за мошенничество, среди прочих обвинений.
Согласно предыдущим приговорам, он должен находиться в тюрьме до 2032 года.
Совсем недавно адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил об ухудшении здоровья 46-летнего политика, который находится в одиночной камере.
С лета прошлого года Навального уже 13 раз сажали в изолятор в колонии Мелехово во Владимирской области, примерно в 250 километрах к северо-востоку от Москвы.