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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацстратегию обращения с отходами назвали "распилом" международной помощи

Киев • УНН

 • 9485 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Заседание экологического комитета Верховной Рады Украины, где нардепы должны были обсудить Нацстратегию обращения с отходами, не набрало кворума. Об этом на своей странице в Facebook написала Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает УНН.

Нацстратегию обращения с отходами назвали "распилом" международной помощи

"Заседание Комитета ВРУ по экологической политике не набрало кворума. Это позиция депутатов относительно попытки министра экологии попиариться в комитете на так называемой "стратегии" обращение с отходами. Очень рекомендую / не рекомендую прочитать 600 страниц наскиртованого текста. Чтобы понять на что министр тратит международную помощь. Типовое распыление денег ", - написала Т.Тимочко

Однако сам министр экологии О.Семерак назвал документ Национальной стратегии обращения с отходами "революционным" и призвал общественность активнее участвовать в обсуждении.

"Я обращаюсь в первую очередь к журналистам и общественности, специализирующимся на экологической тематике. Друзья и коллеги!
Очень прошу вас с большим интересом относиться к действительно важным профессиональным дискуссиям. Сегодня на заседании комитета ВР по вопросам экологической политики обсуждали Национальную стратегию обращения с отходами. Этот документ, который более полугода разрабатывали десятки украинских и европейских специалистов, наконец вырисовывается в действительно революционный документ, который полностью изменит рынок отходов в стране. Команда Министерства и я лично презентовали Стратегию депутатам. Дискуссия была продуктивной, и разумную критику мы услышали ", - написал министр на своей странице в Facebook.

Кроме того, министр отвергает позиции тех, кто считает, что этот документ не подходит для борьбы со стихийными свалками в Украине. И заметил, что он лично не имеет отношения к мусорному бизнесу.

"Что касается позиции " это не годится, потому что мы так не хотим ", то я это исключаю. Неоднократно подчеркивал, что упорядочение этого многомиллионного рынка откроет путь нормальным цивилизованным инвесторам, и покончит с ситуацией, когда несколько дельцов зарабатывают сверхприбыли, а украинцы имеют стихийные свалки и озера химикатов. Поэтому без открытости, без пристального внимания медиа к этому вопросу, мы не сможем преодолеть эту коррупционную мусорную гидру. Я очень рассчитываю на такую ​​поддержку.

Ни я лично, ни мои родные, ни мои друзья или близкие знакомые не имеют никакого мусорного бизнеса. Поэтому не стоит тратить средства на второсортные медиа и распространять подобные глупости - это я обращаюсь к тем, кто продолжает гнусную борьбу за свой теневой бизнес на мусоре. Вы не со мной боретесь, а с будущим Украины. А будущее победить нельзя ", - отметил О.Семерак.

Напомним, недавно на "ProZorro" было обнаружено сомнительный тендер между "Южной железной дорогой" и подконтрольным Минприроды государственным предприятием "УКРЭКО-ойл" на утилизацию опасных отходов.

ГП "УКРЭКО-ойл", не имея собственной базы для утилизации опасных отходов, но желая выиграть тендер, привлекло в качестве субподрядчиков ООО "Микитртуть" и ООО "Никит-сервис", расположенные на оккупированной территории, и указало их в качестве субподрядчиков выполнение услуг .

Однако оказалось, что такое привлечение было сделано ГП "УКРЭКО-ойл" вслепую. Оба предприятия уже опровергли свою причастность к указанному тендеру.

При этом в Минприроды не смогли прокомментировать указанную ситуацию , указав, что распорядителем средств является "Южная железная дорога".

"Южная железная дорога" в свою очередь ответила, что документы проверяла, но нарушений не нашла . При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороге" перевели на ГП "УКРЭКО-ойл".

Как сообщал УНН, ГПУ призвали проверить сомнительный тендер "Южной железной дороги".

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