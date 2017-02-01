ГПУ закликали перевірити сумнівний тендер “Південної залізниці”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Олег Недава звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити тендер, проведений між ДП “Укреко-Ойл” та ПАТ “Південна залізниця” на утилізацію небезпечних відходів. Про це він сказав у коментарі УНН.
Відповідні звернення, за його словами, було також направлено в Міністерство фінансів України, Державну казначейську службу України, Державну аудиторській службі України, ПАТ “Українська залізниця”.
Наразі нардеп очікує відповідь від вказаних державних органів.
“Так, я звернувся, але відповіді ще не отримав”, — сказав він.
Нагадаємо, нещодавно на “ProZorro” було виявлено сумнівний тендер між “Південною залізницею” та підконтрольним Мінприроди державним підприємством “Укреко-ойл” на утилізацію небезпечних відходів. ДП “Укреко-ойл”, не маючи власної бази для утилізації небезпечних відходів, але бажаючи виграти тендер, залучило у якості субпідрядників ТОВ “Микитртуть” та ТОВ “Микит-сервіс”, що розташовані на окупованій території, та вказало їх як субпідрядників виконання послуг.
Однак виявилося, що таке залучення було зроблено ДП “Укреко-ойл” всліпу. Директор ТОВ “Микитртуть” дізнався про те, що документи його підприємства фігурують в тендерній пропозиції ДП “Укреко-ойл” від Всеукраїнської екологічної ліги, яка почала бити на сполох.
При цьому у Мінприроди не змогли прокоментувати вказану ситуацію, вказавши, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.
Однак у “Південній залізниці” на запит УНН відповіли, що тендерні документи ДП “Укреко-ойл” були перевірені і порушень не знайдено. При цьому відповідальність за виконання тендеру в “Південній залізниці” переклали на ДП “Укреко-ойл”.