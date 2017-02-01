ГПУ призвали проверить сомнительный тендер "Южной железной дороги"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Олег Недава обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить тендер, проведенный между ГП "УКРЭКО-Ойл" и ПАО "Южная железная дорога" на утилизацию опасных отходов . Об этом он сказал в комментарии УНН.
Соответствующие обращения, по его словам, было также направлено в Министерство финансов Украины, Государственную казначейскую службу Украины, Государственную аудиторской службе Украины, ПАО "Украинская железная дорога".
Сейчас нардеп ожидает ответ от указанных государственных органов.
"Да, я обратился, но ответа еще не получил", - сказал он.
Напомним, недавно на "ProZorro" было обнаружено сомнительный тендер между "Южной железной дорогой" и подконтрольным Минприроды государственным предприятием "УКРЭКО-ойл" на утилизацию опасных отходов. ГП "УКРЭКО-ойл", не имея собственной базы для утилизации опасных отходов, но желая выиграть тендер, привлекло в качестве субподрядчиков ООО "Микитртуть" и ООО "Никит-сервис", расположенных на оккупированной территории, и указало их в качестве субподрядчиков выполнение услуг .
Однако оказалось, что такое привлечение было сделано ГП "УКРЭКО-ойл" вслепую. Директор ООО "Микитртуть" узнал о том, что документы его предприятия фигурируют в тендерном предложении ГП "УКРЭКО-ойл" от Всеукраинской экологической лиги, которая начала бить тревогу .
При этом в Минприроды не смогли прокомментировать указанную ситуацию, указав, что распорядителем средств является "Южная железная дорога" .
Однако в "Южной железной дороги" на запрос УНН ответили, что тендерные документы ГП "УКРЭКО-ойл" были проверены и нарушений не найдено. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороги" перевели на ГП "УКРЭКО-ойл ".