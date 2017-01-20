“Південна залізниця” прокоментувала тендер, викликавший обурення екологів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У “Південній залізниці” не знайшли порушень при перевірці тендерної документації підконтрольного Мінприроди державного підприємства “Укреко-ойл”. Про це повідомило відомство у відповідь на інформаційний запит УНН.
“13 грудня 2016 року відбулись електронні торги на закупівлю послуги зі збирання та утилізації небезпечних відходів. Було надано чотири тендерні пропозиції. При детальному вивченні тендерних пропозицій встановлено, що пропозиції перших трьох учасників, не зважаючи на те, що вони запропонували нижчі ціни, не відповідають умовам тендерної документації.
Переможцем було визнано Північне регіональне представництво Державного підприємства “Укреко-ойл”, тендерна пропозиція якого відповідає вимогам тендерної документації.
З Північним регіональним представництвом Державного підприємства “Укреко-ойл” (яке діє на підставі довіреності, виданої 15 вересня 2016 року №1/16) було укладено договір, за умовами якого відповідальність за надання якісних послуг несе виконавець”, - повідомили в “Південній залізниці”.
Нагадаємо, тендер “Південної залізниці” виграло підконтрльне Мінприроди ДП “Укреко-ойл”, незважаючи на відсутність власної матеріально-технічної бази для виконання тендеру, одну з найвищих цін пропозиції та залучення субпідрядників, що фізично знаходяться на окупованій території. На переконання голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, за таких умов, виконання вказаного тендеру є неможливим. І ДП “Укреко-ойл” порушує не лише законодавство, а й свідомо не збирається утилізовувати небезпечні відходи. Все це, за її словами, свідчить про наявність в Мінприроди корупційних схем.