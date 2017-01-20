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"Южная железная дорога" прокомментировала тендер, вызвавший возмущение экологов

Киев • УНН

 • 11033 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В "Южной железной дороге" не нашли нарушений при проверке тендерной документации подконтрольного Минприроды государственного предприятия "УКРЭКО-ойл". Об этом сообщило ведомство в ответ на информационный запрос УНН.

"13 декабря 2016 года состоялись электронные торги на закупку услуги по сбору и утилизации опасных отходов. Было предоставлено четыре тендерные предложения. При детальном изучении тендерных предложений установлено, что предложения первых трех участников, несмотря на то, что они предложили более низкие цены, не соответствуют условиям тендерной документации.

Победителем было признано Северное региональное представительство Государственного предприятия "УКРЭКО-ойл", тендерное предложение которого отвечает требованиям тендерной документации.

С Северным региональным представительством Государственного предприятия "УКРЭКО-ойл" (действующее на основании доверенности, выданной 15 сентября 2016г. №1 / 16) был заключен договор, по условиям которого ответственность за предоставление качественных услуг несет исполнитель ", - сообщили в" Южной железной дороге ".

Напомним, тендер "Южной железной дороги" выиграло подконтрольное Минприроды ГП "УКРЭКО-ойл" , несмотря на отсутствие собственной материально-технической базы для выполнения тендера, одну из самых высоких цен предложения и привлечение субподрядчиков, что физически находятся на оккупированной территории. По мнению председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, при таких условиях, выполнение указанного тендера невозможно. И ГП "УКРЭКО-ойл" нарушает не только законодательство, но и сознательно не собирается утилизировать опасные отходы. Все это, по ее словам, свидетельствует о наличии в Минприроды коррупционных схем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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