Мінприроди не змогло прокоментувати наміри підпорядкованого підприємства утилізувати небезпечні відходи на окупованій території
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів не змогло прокоментувати наміри підконтрольного ДП “Укреко-Ойл” утилізувати небезпечні відходи через компанію з окупованої території, повідомляє УНН.
Зокрема, мова йде про тендер, проведений між “Південною залізницею” та ДП “Укреко-Ойл” на утилізацію небезпечних відходів. Згідно з документами, наданими ДП “Укреко-Ойл”, для реалізації тендеру вони мають намір залучити субпідрядників, які зареєстровані у м.Горлівка Донецької області (тимчасово окупована територія).
Низка екологів, які також перевірили документи ДП “Укреко-Ойл” дійшли висновку, що утилізація небезпечних відходів буде неможлива. Незважаючи на те, що субпідрядник “Микитртуть” юридично перереєструвався у Харкові, матеріально-технічна база для утилізації небезпечних відходів залишилась на окупованій території.
Редакція УНН звернулась до Мінприроди з проханням пояснити дії та наміри підконтрольного державного підприємства.
Проте у відомстві відповіли, що це питання не входить до компетенції Мінприроди, оскільки розпорядником коштів на закупівлю послуг з утилізації відходів є “Південна залізниця”.