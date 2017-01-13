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Мінприроди не змогло прокоментувати наміри підпорядкованого підприємства утилізувати небезпечні відходи на окупованій території

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів не змогло прокоментувати наміри підконтрольного ДП “Укреко-Ойл” утилізувати небезпечні відходи через компанію з окупованої території, повідомляє УНН.

Зокрема, мова йде про тендер, проведений між “Південною залізницею” та ДП “Укреко-Ойл” на утилізацію небезпечних відходів. Згідно з документами, наданими ДП “Укреко-Ойл”, для реалізації тендеру вони мають намір залучити субпідрядників, які зареєстровані у м.Горлівка Донецької області (тимчасово окупована територія).

Низка екологів, які також перевірили документи ДП “Укреко-Ойл” дійшли висновку, що утилізація небезпечних відходів буде неможлива. Незважаючи на те, що субпідрядник “Микитртуть” юридично перереєструвався у Харкові, матеріально-технічна база для утилізації небезпечних відходів залишилась на окупованій території.

Редакція УНН звернулась до Мінприроди з проханням пояснити дії та наміри підконтрольного державного підприємства.

Проте у відомстві відповіли, що це питання не входить до компетенції Мінприроди, оскільки розпорядником коштів на закупівлю послуг з утилізації відходів є “Південна залізниця”.

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