Минприроды не смогло прокомментировать намерения подчиненного предприятия утилизировать опасные отходы на оккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов не смогло прокомментировать намерения подконтрольного ГП "УКРЕКО-Ойл" утилизировать опасные отходы через компанию с оккупированной территории, сообщает УНН.
В частности, речь идет о тендере, проведенном между "Южной железной дорогой" и ГП "УКРЕКО-Ойл" на утилизацию опасных отходов. Согласно документам, предоставленным ДП "УКРЕКО-Ойл", для реализации тендера они намерены привлечь субподрядчиков, которые зарегистрированы в г. Горловка Донецкой области (временно оккупированная территория).
Ряд экологов, которые также проверили документы ГП "УКРЕКО-Ойл" пришли к выводу, что утилизация опасных отходов будет невозможна. Несмотря на то, что субподрядчик "Никитртуть" юридически перерегистрировался в Харькове, материально-техническая база для утилизации опасных отходов осталась на оккупированной территории.
Редакция УНН обратилась в Минприроды с просьбой объяснить действия и намерения подконтрольного государственного предприятия.
Однако в ведомстве ответили, что этот вопрос не входит в компетенцию Минприроды, поскольку распорядителем средств на закупку услуг по утилизации отходов является "Южная железная дорога".