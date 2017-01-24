Держпідприємство Мінприроди використало документи іншого підприємства, щоб виграти тендер “Південної залізниці”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. ТОВ “Микитртуть” спростувало свою причетність до тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів. Про те, що їхні документи фігурують у тендерних документах ДП “Укреко-ойл” як субпідрядників, в ТОВ “Микитртуть” дізналися від екологів, повідомляє УНН з посиланням на відповідь компанії на інформаційний запит.
“У відповідь на Ваш лист 326/17 від 23.01.2017 повідомляємо наступне: підприємство ТОВ „Микитртуть“ ніякого відношення до участі в тендері „Південної залізниці“ на утилізацію небезпечних відходів не має. Інформацію про те, що копія ліцензії на поводження з небезпечними відходами ТОВ „Микитртуть“ фігурувала в даному тендері, я отримав від Голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко в телефонній розмові”, — зазначив директор ТОВ “Микитртуть” Михайло Ханін.
Він пояснив, що ТОВ “Микитртуть” не може брати участь у тендерах, оскільки їх матеріально-технічна база залишилась на непідконтрольній території.
“Підприємство ТОВ „Микитртуть“ перереєструвалося на підконтрольній Україні території 08.07.2016, в зв’язку з цим переоформило ліцензію на поводження з небезпечними відходами (були внесені зміни у місцезнаходження юридичної особи). Фактична адреса матеріально-технічної бази підприємства знаходиться за адресою: місто Горлівка, вул. Шашуріна, буд. 2ж/2.
В даний час ТОВ „Микитртуть“ займається оформленням комплекту дозвільних документів для можливості здійснення господарської діяльності, пов’язаної з утилізацією небезпечних відходів на підконтрольній території”, — зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно державне підприємство “Укреко-ойл”, що підконтрольне Мінприроди, виграло тендер на утилізацію небезпечних відходів “Південної залізниці”. Не маючи власної матеріально-технічної бази для виконання тендеру, ДП “Укреко-ойл” вказав, що планує утилізувати небезпечні відходи зокрема на базі ТОВ “Микитртуть”, яке знаходиться на непідконтрольній території.
У міністерстві екології та природних ресурсів не змогли прокоментувати дії підконтрольного підприємства, вказавши на те, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.
Однак у “Південній залізниці” на запит УНН відповіли, що тендерні документи ДП “Укреко-ойл” були перевірені і порушень не знайдено. При цьому відповідальність за виконання тендеру в “Південній залізниці” переклали на саме ДП “Укреко-ойл”.
Голова Всеукраїнської екологічної ліги Т.Тимочко, проаналізувавши ситуацію, назвала цей тендер корупційною схемою і зауважила, що ніхто не збирається утилізовувати ці небезпечні відходи.
Наразі редакція УНН очікує відповідь з оцінкою ситуації від департаменту Національної поліції щодо виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів.