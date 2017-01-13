“Південна залізниця” визначила переможцем тендеру на утилізацію небезпечних відходів компанію з окупованої території - Екологічна ліга

Про це, за її словами, свідчить один із тендерів, проведений нещодавно між “Південною залізницею” та державним підприємством Мінприроди.

“Нещодавно підприємство "Південна залізниця“ оголосила тендер на утилізацію небезпечних відходів, яке виграло Північне регіональне представництво ДП "Укреко-ойл“. Воно підпорядковується Міністерству екології та природних ресурсів України. Не маючи власної матеріально-технічної бази для виконання цього тендеру, ДП "Укреко-ойл“ вирішило залучити субпідрядниками компанії "Микитртуть“ та "Микит-сервіс“.

До почату воєнних дій на сході України "Микитртуть“ здійснювало утилізацію небезпечних відходів у м. Горлівка (Донецька область) і наразі воно перереєстровано у м. Харків. Проте, потужності і матеріально-технічна база досі знаходять на непідконтрольній території, тому фактична утилізація відходів у найближчий час неможлива. Підприємство "Микит-сервіс“ зараз знаходиться на окупованій території у м. Горлівка, що унеможливлює співпрацю з ним”, - зазначила вона.

Т.Тимочко наголосила, що підпорядкована Мінприроді установа не лише порушує таким чином законодавство, а й свідомо не збирається утилізувати небезпечні відходи.

"Варто зазначити, що відповідно до тендеру вартість робіт складає 601 138,68 грн. Ситуація, що склалася з ДП “Укреко-ойл” демонструє, що у Міністерстві екології та природних ресурсів України досі існують корупційні схеми, завдяки яким “відмиваються” значні суми державних коштів.

Тема небезпечних відходів вже давно використовується для різноманітних спекуляцій, в результаті яких тони токсичних речовин опиняються в ярах, річках або поблизу населених пунктів“, - підкреслила голова “Всеукраїнської Екологічної Ліги”.

Також вона зауважила, що в результаті “перевірки” ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами, Міністерством екології та природних ресурсів України було вилучено ліцензії у багатьох підприємств, в тому числі у тих, хто насправді має необхідні потужності та досвід роботи.

“Тепер зрозуміло для чого це було влаштовано - щоб віддавати тендери ось таким сумнівним фірмам”, - резюмувала Т.Тимочко.

Нагадаємо, редакція УНН звернулась з інформаційним запитом до Міністерства екології та природних ресурсів з проханням пояснити дії та наміри підпорядкованого підприємства.

Проте у відомстві зазначили, що це питання не відноситься до компетенції Мінприроди, оскільки розпорядником коштів на закупівлю послуг з утилізації відходів є “Південна залізниця”.

Разом з тим підтвердили, що ДП “Укреко-Ойл” дійсно має ліцензію виключно на збирання та зберігання небезпечних відходів.

Це означає, що самостійно утилізовувати небезпечні відходи вони не мають права.