"Южная железная дорога" определила победителем тендера на утилизацию опасных отходов компанию с оккупированной территории - Экологическая лига

Об этом, по ее словам, свидетельствует один из тендеров, проведенный недавно между "Южной железной дорогой" и государственным предприятием Минприроды.

"Недавно предприятие "Южная железная дорога" объявила тендер на утилизацию опасных отходов, который выиграло Северное региональное представительство ГП "УКРЕКО-ойл". Оно подчиняется Министерству экологии и природных ресурсов Украины. Не имея собственной материально-технической базы для выполнения этого тендера, ГП "УКРЕКО-ойл" решило привлечь субподрядчиками компании "Никитртуть" и "Никит-сервис".

До начала военных действий на востоке Украины "Никитртуть" осуществляло утилизацию опасных отходов в г. Горловка (Донецкая область), теперь оно перерегистрировано в г. Харьков. Однако, мощности и материально-техническая база до сих пор на неподконтрольной территории, поэтому фактическая утилизация отходов в ближайшее время невозможна. Предприятие "Никит-сервис" сейчас находится на оккупированной территории в г. Горловка, что делает невозможным сотрудничество с ним", - отметила она.

Т.Тимочко подчеркнула, что подчиненное Минприроды учреждение не только нарушает таким образом законодательство, но и сознательно не собирается утилизировать опасные отходы.

"Стоит отметить, что в соответствии с тендером стоимость работ составляет 601 138,68 грн. Сложившаяся ситуация с ГП "УКРЕКО-ойл" показывает, что в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины до сих пор существуют коррупционные схемы, благодаря которым "отмываются" крупные суммы государственных средств.

Тема опасных отходов уже давно используется для различных спекуляций, в результате которых тонны токсичных веществ оказываются в оврагах, реках или вблизи населенных пунктов", - подчеркнула глава "Всеукраинской Экологической Лиги".

Также она отметила, что в результате "проверки" лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами, Министерством экологии и природных ресурсов Украины были забраны лицензии у многих предприятий, в том числе у тех, кто на самом деле имеет необходимые мощности и опыт работы.

"Теперь понятно для чего это было устроено - чтобы отдавать тендеры вот таким сомнительным фирмам", - резюмировала Т.Тимочко.

Напомним, редакция УНН обратилась с информационным запросом в Министерство экологии и природных ресурсов с просьбой объяснить действия и намерения подчиненного предприятия.

Однако в ведомстве отметили, что этот вопрос не относится к компетенции Минприроды, поскольку распорядителем средств на закупку услуг по утилизации отходов является "Южная железная дорога".

Вместе с тем подтвердили, что ГП "УКРЕКО-Ойл" действительно имеет лицензию только на сбор и хранение опасных отходов.

Это означает, что самостоятельно утилизировать опасные отходы они не имеют права.