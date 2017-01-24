Госпредприятие Минприроды использовало документы другого предприятия, чтобы выиграть тендер "Южной железной дороги"

ukru
15:33 • 31701 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 58557 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 96033 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 119601 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 108007 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 117707 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128792 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139869 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144265 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132206 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 83929 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 105020 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 115717 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 92592 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 53769 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 31738 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 26473 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 53755 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 119607 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 160573 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 132863 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 141363 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 146552 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 145376 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148947 просмотра
Актуальное
Госпредприятие Минприроды использовало документы другого предприятия, чтобы выиграть тендер "Южной железной дороги"

Госпредприятие Минприроды использовало документы другого предприятия, чтобы выиграть тендер "Южной железной дороги"

Киев • УНН

 • 14250 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. ООО "Никитртуть" опровергло свою причастность к тендеру "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов. О том, что их документы фигурируют в тендерных документах ГП "Укреко-ойл" в качестве субподрядчиков, в ООО "Никитртуть" узнали от экологов, сообщает УНН со ссылкой на ответ компании на информационный запрос.

"В ответ на Ваше письмо 326/17 от 23.01.2017 сообщаем следующее: предприятие ООО "Никитртуть" никакого отношения к участию в тендере "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов не имеет. Информацию о том, что копия лицензии на обращение с опасными отходами ООО "Никитртуть" фигурировала в данном тендере, я получил от Главы Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко в телефонном разговоре", - отметил директор ООО "Никитртуть" Михаил Ханин.

Он пояснил, что ООО "Никитртуть" не может участвовать в тендерах, поскольку их материально-техническая база осталась на неподконтрольной территории.

"Предприятие ООО "Никитртуть" перерегистрировалось на подконтрольной Украине территории 08.07.2016, в связи с этим переоформило лицензию на обращение с опасными отходами (были внесены изменения в местонахождение юридического лица). Фактический адрес материально-технической базы предприятия находится по адресу: Горловка, ул. Шашурина, д. 2ж/2.

В настоящее время ООО "Никитртуть" занимается оформлением комплекта разрешительных документов для возможности осуществления хозяйственной деятельности, связанной с утилизацией опасных отходов на подконтрольной территории", - отметил он.

Напомним, недавно государственное предприятие "Укреко-ойл", подконтрольное Минприроды, выиграло тендер на утилизацию опасных отходов "Южной железной дороги". Не имея собственной материально-технической базы для выполнения тендера, ГП "Укреко-ойл" указало, что планирует утилизировать опасные отходы в частности на базе ООО "Никитртуть", которое находится на неподконтрольной территории.

В министерстве экологии и природных ресурсов не смогли прокомментировать действия подконтрольного предприятия, указав на то, что распорядителем средств является "Южная железная дорога".

Однако в "Южной железной дороге" на запрос УНН ответили, что тендерные документы ГП "Укреко-ойл" были проверены и нарушений найдено не было. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороге" перевели на само ГП "Укреко-ойл".

Глава Всеукраинской экологической лиги Т.Тимочко, проанализировав ситуацию, назвала этот тендер коррупционной схемой и заметила, что никто не собирается утилизировать эти опасные отходы.

Сейчас редакция УНН ждет ответа с оценкой ситуации от департамента Национальной полиции по выявлению опасных материалов и экологических преступлений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы