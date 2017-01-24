Госпредприятие Минприроды использовало документы другого предприятия, чтобы выиграть тендер "Южной железной дороги"

КИЕВ. 24 января. УНН. ООО "Никитртуть" опровергло свою причастность к тендеру "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов. О том, что их документы фигурируют в тендерных документах ГП "Укреко-ойл" в качестве субподрядчиков, в ООО "Никитртуть" узнали от экологов, сообщает УНН со ссылкой на ответ компании на информационный запрос.