Госпредприятие Минприроды использовало документы другого предприятия, чтобы выиграть тендер "Южной железной дороги"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. ООО "Никитртуть" опровергло свою причастность к тендеру "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов. О том, что их документы фигурируют в тендерных документах ГП "Укреко-ойл" в качестве субподрядчиков, в ООО "Никитртуть" узнали от экологов, сообщает УНН со ссылкой на ответ компании на информационный запрос.
"В ответ на Ваше письмо 326/17 от 23.01.2017 сообщаем следующее: предприятие ООО "Никитртуть" никакого отношения к участию в тендере "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов не имеет. Информацию о том, что копия лицензии на обращение с опасными отходами ООО "Никитртуть" фигурировала в данном тендере, я получил от Главы Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко в телефонном разговоре", - отметил директор ООО "Никитртуть" Михаил Ханин.
Он пояснил, что ООО "Никитртуть" не может участвовать в тендерах, поскольку их материально-техническая база осталась на неподконтрольной территории.
"Предприятие ООО "Никитртуть" перерегистрировалось на подконтрольной Украине территории 08.07.2016, в связи с этим переоформило лицензию на обращение с опасными отходами (были внесены изменения в местонахождение юридического лица). Фактический адрес материально-технической базы предприятия находится по адресу: Горловка, ул. Шашурина, д. 2ж/2.
В настоящее время ООО "Никитртуть" занимается оформлением комплекта разрешительных документов для возможности осуществления хозяйственной деятельности, связанной с утилизацией опасных отходов на подконтрольной территории", - отметил он.
Напомним, недавно государственное предприятие "Укреко-ойл", подконтрольное Минприроды, выиграло тендер на утилизацию опасных отходов "Южной железной дороги". Не имея собственной материально-технической базы для выполнения тендера, ГП "Укреко-ойл" указало, что планирует утилизировать опасные отходы в частности на базе ООО "Никитртуть", которое находится на неподконтрольной территории.
В министерстве экологии и природных ресурсов не смогли прокомментировать действия подконтрольного предприятия, указав на то, что распорядителем средств является "Южная железная дорога".
Однако в "Южной железной дороге" на запрос УНН ответили, что тендерные документы ГП "Укреко-ойл" были проверены и нарушений найдено не было. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороге" перевели на само ГП "Укреко-ойл".
Глава Всеукраинской экологической лиги Т.Тимочко, проанализировав ситуацию, назвала этот тендер коррупционной схемой и заметила, что никто не собирается утилизировать эти опасные отходы.
Сейчас редакция УНН ждет ответа с оценкой ситуации от департамента Национальной полиции по выявлению опасных материалов и экологических преступлений.