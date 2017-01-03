Держпідприємство Мінприроди хоче утилізувати відходи через компанію з окупованої території
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів виграло Північне регіональне представництво ДП “Укреко-ойл”, яке підпорядковується Міністерству екології та природних ресурсів. Не маючи власної матеріально-технічної бази для виконання цього тендеру, ДП “Укреко-ойл” вирішило залучити субпідрядниками компанію, що зареєстрована у Горлівці Донецької області (тимчасово окупована територія), повідомляє УНН з посиланням на сайт “ProZorro”.
Як зазначається на сайті, регіональна філія “Південна залізниця” у грудні поточного року оголосила тендер на збір та утилізацію небезпечних відходів, очікувана вартість якого становить 607 тисяч гривень. Переможцем мала стати компанія, яка запропонує найкращу ціну (оскільки це був єдиний критерій для вибору переможця).
Участь у цьому тендері взяли чотири компанії. Перемогу отримало підпорядковане Мінприроди Північне регіональне представництво Державного підприємства “Укреко-ойл”, яке, до речі, заявило найвищу суму пропозиції (понад 600 тисяч гривень).
Подаючи документи для участі у тендері на ProZorro, представництво ДП “Укреко-ойл” зазначило, що з 2014 року займається збором та подальшою утилізацією небезпечних відходів. Однак, згідно з витягом з національного реєстру ліцензіатів, ДП “Укреко-ойл” у 2014 році отримало ліцензію лише на збирання та зберігання небезпечних відходів. Тобто, утилізацією воно займатися не має права.
Аби виконати вказаний тендер, ДП “Укреко-ойл” поінформував, що залучатиме субпідрядників. Ними виявились ТОВ “МИКИТРТУТЬ” та ТОВ НВП “МИКИТ-СЕРВІС”.
Варто зауважити, що одне з цих підприємств, а саме ТОВ НВП “МИКИТ-СЕРВІС” зареєстроване на окупованій території у місті Горлівка Донецької області.
Вказану ситуацію та тендерну документацію державного підприємства “Укреко-ойл” прокоментував УНН голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження із небезпечними відходами Кирило Косоуров.
“Філія ДП "Укреко-ойл" стверджує, що володіє обладнанням, якого насправді в них немає. Більш того, наявна їх ліцензія під це обладнання не розрахована. Також вони стверджують, що мають матеріально-технічну базу у Харкові. Однак, і ця інформація є сумнівною. У реєстрі зазначено, що ДП "Укреко-ойл“ орендує матеріально-технічну базу в Київській області в іншого ліцензіата, що, до речі, заборонено новими ліцензійними умовами”, - пояснив К.Косоуров.
Редакція УНН звернулась з інформаційним запитом до Міністерства екології та природних ресурсів з проханням пояснити дії та наміри підпорядкованого підприємства.