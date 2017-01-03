Госпредприятие Минприроды хочет утилизировать отходы через компанию с оккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов выиграло Северное региональное представительство ГП "Укрэко-ойл", которое подчиняется Министерству экологии и природных ресурсов. Не имея собственной материально-технической базы для выполнения этого тендера, ГП "Укрэко-ойл" решило привлечь субподрядчиками компанию, зарегистрированную в Горловке Донецкой области (временно оккупированная территория), сообщает УНН со ссылкой на сайт " ProZorro ".
Как отмечается на сайте, региональный филиал "Южная железная дорога" в декабре текущего года объявил тендер на сбор и утилизацию опасных отходов, ожидаемая стоимость которого составляет 607 тыс. гривен. Победителем должна была стать компания, которая предложит лучшую цену (поскольку это был единственный критерий для выбора победителя).
Участие в этом тендере приняли четыре компании. Победу получило подчиненное Минприроды Северное региональное представительство Государственного предприятия "Укрэко-ойл", которое, кстати, заявило наивысшую сумму предложения (более 600 тыс гривен).
Подавая документы для участия в тендере на ProZorro, представительство ГП "Укрэко-ойл" отметило, что с 2014 года занимается сбором и последующей утилизацией опасных отходов. Однако, согласно извлечению из национального реестра лицензиатов, ГП "Укрэко-ойл" в 2014 году получило лицензию только на сбор и хранение опасных отходов. То есть, утилизацией оно заниматься не имеет права.
Чтобы выполнить указанный тендер, ГП "Укрэко-ойл" сообщило, что будет привлекать субподрядчиков. Ими оказались ООО "МИКИТРТУТЬ" и ООО НПП "МИКИТ-СЕРВИС".
Стоит заметить, что одно из этих предприятий, а именно ООО НПП "МИКИТ-СЕРВИС" зарегистрировано на оккупированной территории в городе Горловка Донецкой области.
Указанную ситуацию и тендерную документацию государственного предприятия "Укрэко-ойл" прокомментировал УНН председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.
"Филиал ГП" Укрэко-ойл "утверждает, что обладает оборудованием, которого на самом деле у них нет. Более того, имеющаяся у них лицензия под это оборудование не рассчитана. Также они утверждают, что имеют материально-техническую базу в Харькове. Однако, и эта информация сомнительна. В реестре указано, что ГП "Укрэко-ойл" арендует материально-техническую базу в Киевской области у другого лицензиата, что, кстати, запрещено новыми лицензионными условиями ", - пояснил К.Косоуров.
Редакция УНН обратилась с информационным запросом в Министерство экологии и природных ресурсов с просьбой объяснить действия и намерения подчиненного предприятия.