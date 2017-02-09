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Нацстратегію поводження з відходами назвали “розпилом” міжнародної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Засідання екологічного комітету Верховної Ради України, де нардепи мали обговорити Нацстратегію поводження з відходами, не набрало кворуму. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, передає УНН.

Нацстратегію поводження з відходами назвали “розпилом” міжнародної допомоги

“Засідання Комітету ВРУ з екологічної політики не набрало кворуму. Це позиція депутатів щодо спроби міністра екології попіаритись у комітеті на так званій „стратегії“ поводження з відходами. Дуже рекомендую/не рекомендую прочитати 600 сторінок наскиртованого тексту. Щоб зрозуміти на що Міністр витрачає міжнародну допомогу. Типове розпилювання грошей”, — написала Т.Тимочко

Однак сам міністр екології О.Семерак назвав документ Національної стратегії поводження з відходами “революційним” та закликав громадськість активніше долучатися до обговорення.

“Я завертаюсь в першу чергу до журналістів та громадськості, котрі спеціалізуються на екологічній тематиці. Друзі та колеги!
Дуже прошу вас з більшою зацікавленістю ставитися до справді важливих фахових дискусій. Сьогодні на засіданні комітету ВР з питань екологічної політики обговорювали Національну стратегію поводження з відходами. Цей документ, який понад півроку розробляли десятки українських та європейських фахівців, нарешті вимальовується в дійсно революційний документ, який повністю змінить ринок відходів в країні. Команда Міністерства та я особисто презентували Стратегію депутатам. Дискусія була продуктивною, і розумну критику ми почули”, — написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, міністр відкидає позиції тих, хто вважає, що цей документ не підходящий для боротьби із стихійними сміттєзвалищами в Україні. Та зауважив, що він особисто не має відношення до сміттєвого бізнесу.

“Що стосується позицій „це не годиться, бо ми так не хочемо“, то я це відкидаю. Неодноразово наголошував, що впорядкування цього багатомільйонного ринку відкриє шлях нормальним цивілізованим інвесторам, і покінчить з ситуацією, коли кілька ділків заробляють надприбутки, а українці мають стихійні сміттєзвалища та озера хімікатів. Тому без відкритості, без пильної уваги медіа до цього питання, ми не зможемо подолати цю корупційну сміттєву гідру. Я дуже розраховую на таку підтримку.

Ні я особисто, ні мої рідні, ні мої друзі чи близькі знайомі не мають ніякого сміттєвого бізнесу. Тому годі витрачати кошти на другосортні медіа і поширювати подібні нісенітниці — це я звертаюся до тих, хто продовжує мерзенну боротьбу за свій тіньовий бізнес на смітті. Ви не зі мною боретесь, а з майбутнім України. А майбутнє перемогти не можна”, — зауважив О.Семерак.

Нагадаємо, нещодавно на “ProZorro” було виявлено сумнівний тендер між “Південною залізницею” та підконтрольним Мінприроди державним підприємством “Укреко-ойл” на утилізацію небезпечних відходів.

ДП “Укреко-ойл”, не маючи власної бази для утилізації небезпечних відходів, але бажаючи виграти тендер, залучило у якості субпідрядників ТОВ “Микитртуть” та ТОВ “Микит-сервіс”, що розташовані на окупованій території, та вказало їх як субпідрядників виконання послуг.

Однак виявилося, що таке залучення було зроблено ДП “Укреко-ойл” всліпу. Обидва підприємства вже спростували свою причетність до вказаного тендеру.

При цьому у Мінприроди не змогли прокоментувати вказану ситуацію, вказавши, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.

“Південна залізниця” у свою чергу відповіла, що документи перевіряла, однак порушень не знайшла. При цьому відповідальність за виконання тендеру в “Південній залізниці” переклали на ДП “Укреко-ойл”.

Як повідомляв УНН, ГПУ закликали перевірити сумнівний тендер “Південної залізниці”.

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