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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацполиция планирует до конца года охватить полицейским присутствием до 2 тыс. школ

Нацполиция планирует до конца года охватить полицейским присутствием до 2 тыс. школ

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 14:30  •  4863 просмотра

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До конца 2024 года Национальная полиция планирует обеспечить полицейское присутствие в 2 000 учреждениях общего среднего образования по всей Украине.

До окончания 2024 года Нацполиция планирует охватить полицейским присутствием до 2 тыс. учреждений общего среднего образования по всей Украине. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности начальника Управления организации службы образовательной безопасности Нацполиции Надежда Сытник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если говорить о программе школьный офицер полиции - это программа более превентивного характера, проведение просветительских заведений, где один школьный офицер полиции сотрудничает с несколькими учреждениями общего среднего образования. Инспекторы Службы образовательной безопасности непосредственно будут работать - один полицейский с одной школой, он будет постоянно там находиться и выполнять три основные функции: это правоохранительная, наставническая, просветительская,

- рассказала Сытник.

Детали

Она отметила, что функционал инспектора Службы образовательной безопасности гораздо шире. "У нас амбициозные цели до окончания 2024 года мы планируем охватить полицейским присутствием до 2 тыс. учреждений общего среднего образования по всей Украине", - сказала Сытник.

На вопрос, будет ли у полицейских огнестрельное оружие: "Это полицейские, поэтому они будут выполнять функции полицейского и все, что необходимо для выполнения возложенных на них задач и функций, они будут этим обеспечены".

Дополнение

Глава МВД Игорь Клименко 3 июня 2023 года сообщал, что в этом году уже 402 офицера Службы образовательной безопасности несут службу в школах Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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