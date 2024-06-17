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Нацполіція планує до кінця року охопити поліцейською присутністю до 2 тис. шкіл

Київ • УНН

 • 15905 перегляди

До кінця 2024 року Національна поліція планує забезпечити поліцейську присутність у 2 000 закладах загальної середньої освіти по всій Україні.

Нацполіція планує до кінця року охопити поліцейською присутністю до 2 тис. шкіл

До закінчення 2024 року Нацполіція планує охопити поліцейською присутністю до 2 тис. закладів загальної середньої освіти по всій Україні. Про це повідомила тимчасова виконувачка обов’язків начальника Управління організації служби освітньої безпеки Нацполіції Надія Ситник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Якщо говорити про програму шкільний офіцер поліції – це програма більш превентивного характеру, проведення просвітницьких закладів, де один шкільний офіцер поліції співпрацює з декількома закладами загальної середньої освіти. Інспектори Служби освітньої безпеки безпосередньо будуть працювати – один поліцейський з однією школою, він буде постійно там знаходитися й виконувати три основні функції: це правоохоронна, наставницька, просвітницька,

- розповіла Ситник.

Деталі

Вона зазначила, що функціонал інспектора Служби освітньої безпеки набагато ширший."У нас амбітні цілі до закінчення 2024 року ми плануємо охопити поліцейською присутністю до 2 тис. закладів загальної середньої освіти по всій Україні", - сказала Ситник.

На запитання, чи буде в поліцейських вогнепальна зброя : "Це поліцейські, тому вони будуть виконувати функції поліцейського і все, що необхідно для виконання покладених на них задач і функцій, вони будуть цим забезпечені".

Доповнення

Глава МВС Ігор Клименко 3 червня 2023 року повідомляв, що цьогоріч вже 402 офіцери Служби освітньої безпеки несуть службу в школах України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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