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Вже понад 400 офіцерів Служби освітньої безпеки працюють в школах України - МВС

Вже понад 400 офіцерів Служби освітньої безпеки працюють в школах України - МВС

Київ • УНН

 • 14586 перегляди

Цього року 402 співробітники Служби безпеки освіти вже несуть службу в українських школах для захисту дітей. Також МВС працює над впровадженням паспортів безпеки закладів освіти, проводять заняття з мінної безпеки.

Цьогоріч вже 402 офіцери  Служби освітньої безпеки несуть службу в школах України. Про це заявив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі 

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей очільник МВС взяв участь у нараді керівників правоохоронних та інших державних органів, що відбулася в Офісі Генерального прокурора.

Перші 402 офіцери Служби освітньої безпеки несуть службу в школах уже з початку року 

- цитує МВС Ігоря Клименка.

Під час наради міністр розповів, що наразі органи системи МВС також працюють над впровадженням паспортів безпеки закладів освіти, проводять заняття з мінної безпеки. 

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Це все комплекс заходів, які дозволять убезпечити наших дітей від надзвичайних подій. До того ж цьогоріч МВС запускає ліцеї, де на повному забезпеченні навчатимуть дітей наших загиблих Героїв

- заявив глава МВС.

Також під час наради розглядали питання щодо стану протидії дитячій злочинності, захисту прав та інтересів дітей, які є учасниками кримінальних проваджень, а також формування правосуддя, дружнього до дитини.

Нагадаємо

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів УНН, що у вересні цього року в школах з’являться підручники з історії України для 11-их класів з розділом про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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