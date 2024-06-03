Вже понад 400 офіцерів Служби освітньої безпеки працюють в школах України - МВС
Київ • УНН
Цього року 402 співробітники Служби безпеки освіти вже несуть службу в українських школах для захисту дітей. Також МВС працює над впровадженням паспортів безпеки закладів освіти, проводять заняття з мінної безпеки.
Цьогоріч вже 402 офіцери Служби освітньої безпеки несуть службу в школах України. Про це заявив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей очільник МВС взяв участь у нараді керівників правоохоронних та інших державних органів, що відбулася в Офісі Генерального прокурора.
Перші 402 офіцери Служби освітньої безпеки несуть службу в школах уже з початку року
Під час наради міністр розповів, що наразі органи системи МВС також працюють над впровадженням паспортів безпеки закладів освіти, проводять заняття з мінної безпеки.
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Це все комплекс заходів, які дозволять убезпечити наших дітей від надзвичайних подій. До того ж цьогоріч МВС запускає ліцеї, де на повному забезпеченні навчатимуть дітей наших загиблих Героїв
Також під час наради розглядали питання щодо стану протидії дитячій злочинності, захисту прав та інтересів дітей, які є учасниками кримінальних проваджень, а також формування правосуддя, дружнього до дитини.
Нагадаємо
Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів УНН, що у вересні цього року в школах з’являться підручники з історії України для 11-их класів з розділом про повномасштабне вторгнення росії в Україну.