Уже более 400 офицеров Службы образовательной безопасности работают в школах Украины - МВД

В этом году уже 402 офицера службы образовательной безопасности несут службу в школах Украины. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По случаю Международного дня защиты детей глава МВД принял участие в совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов, состоявшемся в офисе Генерального прокурора.

Первые 402 офицера службы образовательной безопасности несут службу в школах уже с начала года - цитирует МВД Игоря Клименко.

Во время совещания министр рассказал, что сейчас органы системы МВД также работают над внедрением паспортов безопасности учебных заведений, проводят занятия по минной безопасности.

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Это все комплекс мероприятий, которые позволят обезопасить наших детей от чрезвычайных происшествий. К тому же в этом году МВД запускает лицеи, где на полном обеспечении будут учить детей наших погибших героев - заявил глава МВД.

Также во время совещания рассматривали вопрос о состоянии противодействия детской преступности, защиты прав и интересов детей, которые являются участниками уголовных производств, а также формирования правосудия, дружественного к ребенку.

Напомним

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал УНН, что в сентябре этого года в школах появятся учебники по истории Украины для 11-ых классов с разделом о полномасштабном вторжении России в Украину.