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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 118841 просмотра

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4 марта, 09:55 • 100633 просмотра

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Нацполиция получила сегодня 8 сообщений о "заминировании" избирательных участков - Клименко

Нацполиция получила сегодня 8 сообщений о "заминировании" избирательных участков - Клименко

Киев  •  УНН

 • 10865 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Национальная полиция получила сегодня восемь сообщений о "минировании" избирательных участков, которые оказались фальшивыми. Об этом заявил во время брифинга глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день нас минировали уже 8 раз. Национальная полиция не останавливала процессы волеизъявления, очень быстро и оперативно проверила эти факты, они оказались фейками. Мы сейчас устанавливаем кто звонил, с какой целью...", - рассказал Клименко.

По его словам, кандидаты на должности местных депутатов, или в мэры городов распространяют антисептики, ручки и другую продукцию с логотипами того или иного кандидата.

"Эти факты мы также жестко и быстро пресекаем", - сказал Клименко.

Напомним, в Киеве дежурит 12 групп взрывотехников и 100 карет скорой помощи из-за возможного "минирования" избирательных участков и территории города.

Как сообщалось, в Винницкой области "минировали" избирательный участок.

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