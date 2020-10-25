Нацполиция получила сегодня 8 сообщений о "заминировании" избирательных участков - Клименко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Национальная полиция получила сегодня восемь сообщений о "минировании" избирательных участков, которые оказались фальшивыми. Об этом заявил во время брифинга глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день нас минировали уже 8 раз. Национальная полиция не останавливала процессы волеизъявления, очень быстро и оперативно проверила эти факты, они оказались фейками. Мы сейчас устанавливаем кто звонил, с какой целью...", - рассказал Клименко.
По его словам, кандидаты на должности местных депутатов, или в мэры городов распространяют антисептики, ручки и другую продукцию с логотипами того или иного кандидата.
"Эти факты мы также жестко и быстро пресекаем", - сказал Клименко.
Напомним, в Киеве дежурит 12 групп взрывотехников и 100 карет скорой помощи из-за возможного "минирования" избирательных участков и территории города.
Как сообщалось, в Винницкой области "минировали" избирательный участок.