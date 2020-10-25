У Києві чергують вибухотехніки та "швидкі" через можливе "мінування" виборчих дільниць
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Києві чергує 12 груп вибухотехніків та 100 карет швидкої допомоги через можливе "мінування" виборчих дільниць та території міста. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський, передає кореспондент УНН.
"Поліцією залучено 5 626 працівників, в тому числі 4 463 поліцейських та 1 163 Національної гвардії України. Також для патрулювання у парках і скверах залучено в допомогу поліції муніципальна охорона. На випадок повідомлення про мінування у місті Києві чергують 12 груп вибухотехніків, а також 100 карет швидкої допомоги", - зазначив він.
Нагадаємо, на Вінниччині надійшло повідомлення про “мінування” виборчої дільниці у смт. Тиврів.