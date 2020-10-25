У Києві чергують вибухотехніки та "швидкі" через можливе "мінування" виборчих дільниць

"Поліцією залучено 5 626 працівників, в тому числі 4 463 поліцейських та 1 163 Національної гвардії України. Також для патрулювання у парках і скверах залучено в допомогу поліції муніципальна охорона. На випадок повідомлення про мінування у місті Києві чергують 12 груп вибухотехніків, а також 100 карет швидкої допомоги", - зазначив він.

Нагадаємо, на Вінниччині надійшло повідомлення про “мінування” виборчої дільниці у смт. Тиврів.