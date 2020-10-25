На Вінниччині "замінували" виборчу дільницю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Вінниччині надійшло повідомленні про “мінування” виборчої дільниці у смт. Тиврів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ОПОРА.
“... в смт Тиврів Тиврівського району надійшло повідомлення про те, що дільницю замінували”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на виборчу дільниці № 051046, що на вулиці Тиверська, 49, прибула поліція. Усіх, хто перебував на дільниці, попросили залишити приміщення.
Нагадаємо, у день виборів 25 жовтня на виборчих дільницях столиці чергує 4,5 тис правоохоронців.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.