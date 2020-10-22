Вибори-2020: на дільницях у Києві чергуватимуть 4,5 тис правоохоронців, вибухотехніки та 100 "швидких"

“Нами створено, враховуючи досвід минулих виборів, минулих пригод, аналізуючи всі загрози, які можуть трапитись, 12 груп вибухотехніків, які будуть розташовані у всіх районах, і ми зможемо миттєво реагувати на фейкові повідомлення про замінування, щоб не переривати виборчий процес. Додатково узгоджено з міською адміністрацією — буде чергувати 100 бригад швидкої допомоги”, — сказав Крищенко.

Також з його слів, будуть створені групи швидкого реагування, щоб при виявленні спроб підкупу виборців, розпочати так звані “каруселі” або інші технології, які порушують право на волевиявлення, порушують кримінальний кодекс, поліція миттєво реагувала і жорстко присікала ці події.

Для цього у нас достатньо сил і засобів. Всі наші поліцейські пройшли навчання, у нас налагоджена плідна співпраця з київськими представниками ОПОРИ... Поліція готова, 4500 правоохоронців на дільницях, а загалом до 8 тисяч правоохоронців, майже весь особовий склад, згідно наказу голови Нацполіції переведено на посилений режим несення служби", — додав очільник київської поліції.

Як писав УНН, суди на час виборів охоронятимуть у посиленому режимі.