В Винницкой области "заминировали" избирательный участок
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Винницкой области поступило сообщении о “минировании” избирательного участка в пгт. Тыврив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПОРА.
“... в пгт. Тывров Тывровского района поступило сообщение о том, что участок заминировали”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на избирательный участок № 051046, что на улице Тыверская, 49, прибыла полиция. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.
Напомним, в день выборов 25 октября на избирательных участках столицы дежурит 4,5 тыс правоохранителей.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированных во время проведения местных выборов.