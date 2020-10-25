В Киеве дежурят взрывотехники и "скорые" из-за возможного "минирования" избирательных участков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве дежурит 12 групп взрывотехников и 100 карет скорой помощи из-за возможного "минирования" избирательных участков и территории города. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский, передает корреспондент УНН.
"Полицией привлечено 5626 сотрудников, в том числе 4463 полицейских и 1163 Национальной гвардии Украины. Также для патрулирования в парках и скверах привлечена в помощь полиции муниципальная охрана. В случае сообщения о минировании в Киеве дежурят 12 групп взрывотехников, а также 100 карет скорой помощи", - отметил он.
Напомним, в Винницкой области поступило сообщение о "минировании" избирательного участка в пгт. Тывров.