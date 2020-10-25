В Киеве дежурят взрывотехники и "скорые" из-за возможного "минирования" избирательных участков

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62658 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 88563 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120642 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103948 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123336 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100182 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101178 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103649 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101833 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101466 просмотра

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В Киеве дежурят взрывотехники и "скорые" из-за возможного "минирования" избирательных участков

В Киеве дежурят взрывотехники и "скорые" из-за возможного "минирования" избирательных участков

Киев  •  УНН

 • 12625 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве дежурит 12 групп взрывотехников и 100 карет скорой помощи из-за возможного "минирования" избирательных участков и территории города. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский, передает корреспондент УНН.

"Полицией привлечено 5626 сотрудников, в том числе 4463 полицейских и 1163 Национальной гвардии Украины. Также для патрулирования в парках и скверах привлечена в помощь полиции муниципальная охрана. В случае сообщения о минировании в Киеве дежурят 12 групп взрывотехников, а также 100 карет скорой помощи", - отметил он.

Напомним, в Винницкой области поступило сообщение о "минировании" избирательного участка в пгт. Тывров.

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