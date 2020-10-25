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Нацполіція отримала сьогодні 8 повідомлень про "замінування" виборчих дільниць – Клименко

Нацполіція отримала сьогодні 8 повідомлень про "замінування" виборчих дільниць – Клименко

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Національна поліція отримала сьогодні вісім повідомлень про "замінування" виборчих дільниць, які виявилися фальшивими. Про це заявив під час брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні нас мінували вже 8 разів. Національна поліція не зупиняла процеси волевиявлення, дуже швидко та оперативно перевірила ці факти, вони виявилися фейками. Ми наразі встановлюємо хто телефонував, з якою метою…", - розповів Клименко.

За його словами, кандидати на посади місцевих депутатів, або в мери міст розповсюджують антисептики, ручки та іншу продукцію з логотипами того чи іншого кандидата.

"Ці факти ми також жорстко та швидко присікаємо", - сказав Клименко.

Нагадаємо, у Києві чергує 12 груп вибухотехніків та 100 карет швидкої допомоги через можливе "мінування" виборчих дільниць та території міста.

Як повідомлялося, на Вінниччині "мінували" виборчу дільницю.

Українські Національні Новини

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