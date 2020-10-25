Нацполіція отримала сьогодні 8 повідомлень про "замінування" виборчих дільниць – Клименко

"На сьогодні нас мінували вже 8 разів. Національна поліція не зупиняла процеси волевиявлення, дуже швидко та оперативно перевірила ці факти, вони виявилися фейками. Ми наразі встановлюємо хто телефонував, з якою метою…", - розповів Клименко.

За його словами, кандидати на посади місцевих депутатів, або в мери міст розповсюджують антисептики, ручки та іншу продукцію з логотипами того чи іншого кандидата.

"Ці факти ми також жорстко та швидко присікаємо", - сказав Клименко.

Нагадаємо, у Києві чергує 12 груп вибухотехніків та 100 карет швидкої допомоги через можливе "мінування" виборчих дільниць та території міста.

Як повідомлялося, на Вінниччині "мінували" виборчу дільницю.