Нацотбор на Евровидение: уже известны номера участников, претендующих на место десятого финалиста
Киев • УНН
Общественное Вещание объявило жеребьевку среди участников лонглиста для избрания последнего финалиста нацотбора. Голосование состоится в "Дії" с 13 по 17 января среди 10 претендентов.
Общественное вещание провело жеребьевку среди участников лонглиста Национального отбора на "Евровидение-2025", которые не вошли в короткий список. Среди них украинцы смогут выбрать еще одного финалиста, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Проголосовать за участника можно будет с 13 по 17 января в приложении "Дія". Победитель или победительница зрительского голосования присоединятся к 9 конкурсантам в финале нацотбора.
Песни участников голосования станут доступными на YouTube "Евровидение Украина" в день старта голосования.
Нацотбор "Евровидения 2025": объявлено 9 финалистов, еще одного выберут в "Дії"20 дек. 2024, 14:05 • 15878 просмотров
В "Дії" участники будут размещены в таком порядке:
1. ENLEO - "SUPERNOVA"
2. МУАЯД - "AMNESIA"
3. BRYKULETS - "Кришталі"
4. Ranrawi - "Anymore"
5. GRISANA - "Kohoney"
6. Слухай Сашу - "Живи"
7. MON FIA - "Dive Inside"
8. YAGODY - "БрамаЯ"
9. Starykova Hrystyna - "Rise"
10. FIЇNKA - "Культура"
Добавим
Один из участников лонглиста, певец TESLENKO, решил отказаться от дальнейшего участия. Позже стало известно, что он подал заявку на участие в национальном отборе Сан-Марино на "Евровидение-2025".
В "Дія" завершилось голосование за жюри нацотбора Евровидения-2025: кто получил больше всего голосов23 дек. 2024, 09:17 • 13091 просмотр