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Нацотбор на Евровидение: уже известны номера участников, претендующих на место десятого финалиста

Нацотбор на Евровидение: уже известны номера участников, претендующих на место десятого финалиста

Киев  •  УНН

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Общественное Вещание объявило жеребьевку среди участников лонглиста для избрания последнего финалиста нацотбора. Голосование состоится в "Дії" с 13 по 17 января среди 10 претендентов.

Общественное вещание провело жеребьевку среди участников лонглиста Национального отбора на "Евровидение-2025", которые не вошли в короткий список. Среди них украинцы смогут выбрать еще одного финалиста, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Проголосовать за участника можно будет с 13 по 17 января в приложении "Дія". Победитель или победительница зрительского голосования присоединятся к 9 конкурсантам в финале нацотбора.

Песни участников голосования станут доступными на YouTube "Евровидение Украина" в день старта голосования.

Нацотбор "Евровидения 2025": объявлено 9 финалистов, еще одного выберут в "Дії"20 дек. 2024, 14:05 • 15878 просмотров

В "Дії" участники будут размещены в таком порядке:

1. ENLEO - "SUPERNOVA"

2. МУАЯД - "AMNESIA"

3. BRYKULETS - "Кришталі"

4. Ranrawi - "Anymore"

5. GRISANA - "Kohoney"

6. Слухай Сашу - "Живи"

7. MON FIA - "Dive Inside"

8. YAGODY - "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna - "Rise"

10. FIЇNKA - "Культура"

Добавим

Один из участников лонглиста, певец TESLENKO, решил отказаться от дальнейшего участия. Позже стало известно, что он подал заявку на участие в национальном отборе Сан-Марино на "Евровидение-2025".

В "Дія" завершилось голосование за жюри нацотбора Евровидения-2025: кто получил больше всего голосов23 дек. 2024, 09:17 • 13091 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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