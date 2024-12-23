В "Дія" завершилось голосование за жюри нацотбора Евровидения-2025: кто получил больше всего голосов
Киев • УНН
Более 442 тысяч украинцев проголосовали за членов жюри нацотбора Евровидения-2025 через «Дія». Победителями стали Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.
В приложении "Дія" подошло к концу голосование за жюри национального отбора на Евровидение-2025. Участие в голосовании приняло более 442 тыс. украинцев, пишет УНН со ссылкой на данные этого онлайн-сервиса госуслуг.
Детали
В голосовании за жюри нацотбора Евровидения-2025 приняло участие 442 374 украинцев и украинок. Проголосовать можно было только за одного кандидата. Вместе с "Суспільне" сформировали рейтинг и определили победную тройку, которая займет судейские кресла Нацотбора.
Тройкой лидеров стали:
Джамала - 35,28% или 156 048 голосов
Сергей Танчинец - 20,24% или 89 516 голосов
Екатерина Павленко - 11,84% или 52 359 голосов
Теперь победители должны подписать с "Суспільне" соглашение о членстве в жюри. Если кто-то не подпишет - его или ее место займет следующий по голосам кандидат.
Примечательно, что в случае согласия Джамала будет судить нацотбор уже в седьмой раз, Сергей Танчинец - во второй раз, а Екатерина Павленко - впервые.
Напомним
Суспільне объявило имена 9 финалистов национального отбора на Евровидение-2025. Десятого участника финала выберут украинцы голосованием в "Дія", полный список будет известен до 17 января.