Нацвідбір на Євробачення: вже відомі номери учасників, що претендують на місце десятого фіналіста
Київ • УНН
Суспільне Мовлення оголосило жеребкування серед учасників лонгліста для обрання останнього фіналіста нацвідбору. Голосування відбудеться у "Дії" з 13 до 17 січня серед 10 претендентів.
Суспільне Мовлення провело жеребкування серед учасників лонгліста Національного відбору на "Євробачення-2025", які не увійшли до короткого списку. Серед них українці зможуть обрати ще одного фіналіста, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Проголосувати за учасника можна буде з 13 до 17 січня у застосунку "Дія". Переможець чи переможиця глядацького голосування приєднаються до 9 конкурсантів у фіналі нацвідбору.
Пісні учасників голосування стануть доступними на YouTube "Євробачення Україна" в день старту голосування.
Нацвідбір "Євробачення 2025": оголошено 9 фіналістів, ще одного оберуть у "Дії"20.12.24, 16:05 • 16353 перегляди
У "Дії" учасники будуть розміщені у такому порядку:
1. ENLEO — SUPERNOVA
2. МУАЯД — AMNESIA
3. BRYKULETS — "Кришталі"
4. Ranrawi — Anymore
5. GRISANA — Kohoney
6. Слухай Сашу — "Живи"
7. MON FIA — Dive Inside
8. YAGODY — "БрамаЯ"
9. Starykova Hrystyna — Rise
10. FIЇNKA — "Культура"
Додамо
Один з учасників лонгліста, співак TESLENKO, вирішив відмовитися від подальшої участі. Пізніше стало відомо, що він подав заявку на участь у національному відборі Сан-Марино на "Євробачення-2025".
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