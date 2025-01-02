Нацвідбір на Євробачення: вже відомі номери учасників, що претендують на місце десятого фіналіста

Суспільне Мовлення провело жеребкування серед учасників лонгліста Національного відбору на "Євробачення-2025", які не увійшли до короткого списку. Серед них українці зможуть обрати ще одного фіналіста, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Проголосувати за учасника можна буде з 13 до 17 січня у застосунку "Дія". Переможець чи переможиця глядацького голосування приєднаються до 9 конкурсантів у фіналі нацвідбору.

Пісні учасників голосування стануть доступними на YouTube "Євробачення Україна" в день старту голосування.

Нацвідбір "Євробачення 2025": оголошено 9 фіналістів, ще одного оберуть у "Дії"

У "Дії" учасники будуть розміщені у такому порядку:

1. ENLEO — SUPERNOVA

2. МУАЯД — AMNESIA

3. BRYKULETS — "Кришталі"

4. Ranrawi — Anymore

5. GRISANA — Kohoney

6. Слухай Сашу — "Живи"

7. MON FIA — Dive Inside

8. YAGODY — "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna — Rise

10. FIЇNKA — "Культура"

Додамо

Один з учасників лонгліста, співак TESLENKO, вирішив відмовитися від подальшої участі. Пізніше стало відомо, що він подав заявку на участь у національному відборі Сан-Марино на "Євробачення-2025".

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