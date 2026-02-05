Национальная библиотека Украины для детей пострадала от атаки вражеских беспилотников

В результате атаки беспилотников на столицу повреждено здание Национальной библиотеки Украины для детей. Как сообщили в Минкульте, ударной волной повреждено 10 оконных блоков и балконные двери, в том числе в помещениях отделов обслуживания самых юных читателей, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что 5 февраля российские войска совершили очередное преступление, направив на украинскую столицу беспилотники. В результате падения обломков вражеского БПЛА вблизи здания Национальной библиотеки Украины для детей зафиксированы повреждения помещений учреждения.

Ударной волной повреждено 10 оконных блоков и балконные двери, в том числе в помещениях отделов обслуживания самых юных читателей. Также обнаружены локальные повреждения конструктивных элементов фундамента, трещины в стенах и отдельные дефекты внутренней отделки.

"Россия продолжает атаковать гражданское население Украины. Она также пытается уничтожить историческое наследие, культурные и образовательные институты — пространства, где дети получают знания, поддержку и чувство безопасности", – отметила заместитель Министра культуры Украины Богдана Лаюк.

Кроме того, в укрытии библиотеки, которое в прошлом году было обновлено при содействии Посольства Азербайджана в Украине, зафиксированы трещины на отделочной плитке.

Сейчас осуществляется фиксация последствий повреждений. Национальная библиотека продолжает работать для детей и их семей, добавили в ведомстве.

Добавим

Всего с начала полномасштабной агрессии Россия разрушила и повредила более 850 библиотек в Украине. Поражение детских культурно-образовательных учреждений является очередным свидетельством целенаправленного уничтожения Россией гуманитарного культурного пространства Украины, а также попыткой разрушить безопасные среды, в которых формируется будущее страны.

Национальная библиотека Украины для детей – главная детская книгохранилище Украины. Она является национальным книгохранилищем детской литературы, научным, справочно-библиографическим, информационным и консультационным центром для специализированных детских и сельских библиотек, обслуживающих детей. Основана в 1967 году. Совокупный фонд библиотеки составляет более 500 тысяч экземпляров книг, журналов, грамзаписей, компакт-дисков, диафильмов и кинофильмов.

"Национальная библиотека Украины для детей – невероятно активное и живое пространство, ежедневно сюда приходят дети и семьи. Всего несколько дней назад здесь вручали премию Всеволода Нестайко за лучшую детскую книгу. Искренне благодарю директора и всю команду библиотеки, которые даже во время войны продолжают ее развивать и сохранять как место встречи, чтения и доверия", – отметила заместитель Министра культуры Украины Богдана Лаюк.