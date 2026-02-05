Национальная библиотека Украины для детей пострадала от атаки вражеских беспилотников

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
15:05 • 14816 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 14443 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 16910 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 28225 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 59984 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 27809 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27015 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21821 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14765 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14443 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
83%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генсек НАТО Марк Рютте посетил Черниговщину и пообщался с местными жителямиPhoto5 февраля, 09:20 • 8536 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 21835 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились5 февраля, 12:00 • 25473 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой5 февраля, 12:12 • 12536 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 17416 просмотра
публикации
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 14817 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 59985 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 66926 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 96878 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 96408 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Дональд Туск
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Село
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo18:35 • 662 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро15:30 • 6184 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 17433 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 21852 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 45108 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Микоян МиГ-29

Национальная библиотека Украины для детей пострадала от атаки вражеских беспилотников

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

В результате атаки беспилотников на Киев повреждено здание Национальной библиотеки Украины для детей. Ударной волной выбито 10 оконных блоков и балконные двери, а также обнаружены трещины в стенах и фундаменте.

Национальная библиотека Украины для детей пострадала от атаки вражеских беспилотников

В результате атаки беспилотников на столицу повреждено здание Национальной библиотеки Украины для детей. Как сообщили в Минкульте, ударной волной повреждено 10 оконных блоков и балконные двери, в том числе в помещениях отделов обслуживания самых юных читателей, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что 5 февраля российские войска совершили очередное преступление, направив на украинскую столицу беспилотники. В результате падения обломков вражеского БПЛА вблизи здания Национальной библиотеки Украины для детей зафиксированы повреждения помещений учреждения.

Ударной волной повреждено 10 оконных блоков и балконные двери, в том числе в помещениях отделов обслуживания самых юных читателей. Также обнаружены локальные повреждения конструктивных элементов фундамента, трещины в стенах и отдельные дефекты внутренней отделки.

"Россия продолжает атаковать гражданское население Украины. Она также пытается уничтожить историческое наследие, культурные и образовательные институты — пространства, где дети получают знания, поддержку и чувство безопасности", – отметила заместитель Министра культуры Украины Богдана Лаюк.

Кроме того, в укрытии библиотеки, которое в прошлом году было обновлено при содействии Посольства Азербайджана в Украине, зафиксированы трещины на отделочной плитке.

Сейчас осуществляется фиксация последствий повреждений. Национальная библиотека продолжает работать для детей и их семей, добавили в ведомстве.

Добавим

Всего с начала полномасштабной агрессии Россия разрушила и повредила более 850 библиотек в Украине. Поражение детских культурно-образовательных учреждений является очередным свидетельством целенаправленного уничтожения Россией гуманитарного культурного пространства Украины, а также попыткой разрушить безопасные среды, в которых формируется будущее страны.

Национальная библиотека Украины для детей – главная детская книгохранилище Украины. Она является национальным книгохранилищем детской литературы, научным, справочно-библиографическим, информационным и консультационным центром для специализированных детских и сельских библиотек, обслуживающих детей. Основана в 1967 году. Совокупный фонд библиотеки составляет более 500 тысяч экземпляров книг, журналов, грамзаписей, компакт-дисков, диафильмов и кинофильмов. 

"Национальная библиотека Украины для детей – невероятно активное и живое пространство, ежедневно сюда приходят дети и семьи. Всего несколько дней назад здесь вручали премию Всеволода Нестайко за лучшую детскую книгу. Искренне благодарю директора и всю команду библиотеки, которые даже во время войны продолжают ее развивать и сохранять как место встречи, чтения и доверия", – отметила заместитель Министра культуры Украины Богдана Лаюк.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеКультура
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Украина