Національна бібліотека України для дітей постраждала від атаки ворожих безпілотників
Київ • УНН
Внаслідок атаки безпілотників на Київ пошкоджено будівлю Національної бібліотеки України для дітей. Ударною хвилею вибито 10 віконних блоків та балконні двері, а також виявлено тріщини у стінах та фундаменті.
У результаті атаки безпілотників на столицю зазнала пошкоджень будівля Національної бібліотеки України для дітей. Як повідомили у Мінкульті, eдарною хвилею пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері, зокрема у приміщеннях відділів обслуговування наймолодших читачів, передає УНН.
Деталі
У відомстві зазначили, що 5 лютого російські війська вчинили черговий злочин, скерувавши на українську столицю безпілотники. Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поблизу будівлі Національної бібліотеки України для дітей зафіксовано пошкодження приміщень установи.
Ударною хвилею пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері, зокрема у приміщеннях відділів обслуговування наймолодших читачів. Також виявлено локальні пошкодження конструктивних елементів фундаменту, тріщини у стінах та окремі дефекти внутрішнього оздоблення.
"росія продовжує атакувати цивільне населення України. Вона також намагається знищити історичну спадщину, культурні та освітні інституції — простори, де діти отримують знання, підтримку й відчуття безпеки", – зазначила заступниця Міністра культури України Богдана Лаюк.
Крім того, в укритті бібліотеки, яке минулого року було оновлене за сприяння Посольства Азербайджану в Україні, зафіксовано тріщини на оздоблювальній плитці.
Наразі здійснюється фіксація наслідків пошкоджень. Національна бібліотека продовжує працювати для дітей та їхніх родин, додали у відомстві.
Додамо
Загалом з початку повномасштабної агресії росія зруйнувала та пошкодила понад 850 бібліотек в Україні. Ураження дитячих культурно-освітніх установ є черговим свідченням цілеспрямованого знищення росією на гуманітарну культурного простору України, а також спробою зруйнувати безпечні середовища, у яких формується майбутнє країни.
Національна бібліотека України для дітей – головна дитяча книгозбірня України. Вона є національним книгосховищем дитячої літератури, науковим, довідково-бібліографічним, інформаційним і консультаційним центром для спеціалізованих дитячих і сільських бібліотек, що обслуговують дітей. Заснована у 1967 році. Сукупний фонд бібліотеки становить більш ніж 500 тисяч примірників книг, журналів, грамзаписів, компакт-дисків, діафільмів та кінофільмів.
"Національна бібліотека України для дітей – неймовірно активний і живий простір, щодня сюди приходять діти й родини. Лише кілька днів тому тут вручали премію Всеволода Нестайка за найкращу дитячу книжку. Щиро дякую директорці та всій команді бібліотеки, які навіть під час війни продовжують її розвивати й зберігати як місце зустрічі, читання та довіри", – зазначила заступниця Міністра культури України Богдана Лаюк.