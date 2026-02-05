Національна бібліотека України для дітей постраждала від атаки ворожих безпілотників

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 13680 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 13402 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 16060 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 27155 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 58259 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 27460 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 26717 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21696 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14656 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14367 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3.9м/с
79%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генсек НАТО Марк Рютте відвідав Чернігівщину та поспілкувався з місцевими жителямиPhoto5 лютого, 09:20 • 7224 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 20755 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися5 лютого, 12:00 • 24662 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою5 лютого, 12:12 • 11759 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 16296 перегляди
Публікації
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 13680 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 58259 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 66276 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 96231 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 95821 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 5416 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 16364 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 20820 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 43567 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 22527 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
МіГ-29

Національна бібліотека України для дітей постраждала від атаки ворожих безпілотників

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Внаслідок атаки безпілотників на Київ пошкоджено будівлю Національної бібліотеки України для дітей. Ударною хвилею вибито 10 віконних блоків та балконні двері, а також виявлено тріщини у стінах та фундаменті.

Національна бібліотека України для дітей постраждала від атаки ворожих безпілотників

У результаті атаки безпілотників на столицю зазнала пошкоджень будівля Національної бібліотеки України для дітей. Як повідомили у Мінкульті, eдарною хвилею пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері, зокрема у приміщеннях відділів обслуговування наймолодших читачів, передає УНН.

Деталі

У відомстві зазначили, що 5 лютого російські війська вчинили черговий злочин, скерувавши на українську столицю безпілотники. Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поблизу будівлі Національної бібліотеки України для дітей зафіксовано пошкодження приміщень установи.

Ударною хвилею пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері, зокрема у приміщеннях відділів обслуговування наймолодших читачів. Також виявлено локальні пошкодження конструктивних елементів фундаменту, тріщини у стінах та окремі дефекти внутрішнього оздоблення.

"росія продовжує атакувати цивільне населення України. Вона також намагається знищити історичну спадщину, культурні та освітні інституції — простори, де діти отримують знання, підтримку й відчуття безпеки", – зазначила заступниця Міністра культури України Богдана Лаюк.

Крім того, в укритті бібліотеки, яке минулого року було оновлене за сприяння Посольства Азербайджану в Україні, зафіксовано тріщини на оздоблювальній плитці.

Наразі здійснюється фіксація наслідків пошкоджень. Національна бібліотека продовжує працювати для дітей та їхніх родин, додали у відомстві.

Додамо

Загалом з початку повномасштабної агресії росія зруйнувала та пошкодила понад 850 бібліотек в Україні. Ураження дитячих культурно-освітніх установ є черговим свідченням цілеспрямованого знищення росією на гуманітарну культурного простору України, а також спробою зруйнувати безпечні середовища, у яких формується майбутнє країни.

Національна бібліотека України для дітей – головна дитяча книгозбірня України. Вона є національним книгосховищем дитячої літератури, науковим, довідково-бібліографічним, інформаційним і консультаційним центром для спеціалізованих дитячих і сільських бібліотек, що обслуговують дітей. Заснована у 1967 році. Сукупний фонд бібліотеки становить більш ніж 500 тисяч примірників книг, журналів, грамзаписів, компакт-дисків, діафільмів та кінофільмів. 

"Національна бібліотека України для дітей – неймовірно активний і живий простір, щодня сюди приходять діти й родини. Лише кілька днів тому тут вручали премію Всеволода Нестайка за найкращу дитячу книжку. Щиро дякую директорці та всій команді бібліотеки, які навіть під час війни продовжують її розвивати й зберігати як місце зустрічі, читання та довіри", – зазначила заступниця Міністра культури України Богдана Лаюк.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніКультура
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Україна