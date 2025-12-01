НАТО не поможет? Румыния самостоятельно будет сдерживать врага в случае российского вторжения - Bloomberg

В случае российского вторжения Румынии придется сдерживать врага самостоятельно, а войска НАТО смогут помочь лишь через несколько недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

К такому выводу пришли по результатам военных учений в Чишку в центре Румынии. Данные учения были сосредоточены на сухопутных боях – сфере, в которой европейские члены НАТО в основном могут постоять сами за себя. Но когда речь идет о противовоздушной или противоракетной обороне – страны Европы до сих пор критически зависят от США.

Одним из ключевых вызовов для военных НАТО остается инфраструктура и скорость перемещения сил. В то же время в Бухаресте отмечают: в случае полномасштабного российского нападения Румыния, подобно Украине, будет вынуждена сдерживать агрессора собственными силами, пока ее союзники будут только готовиться к бою.

Напомним

НАТО активизирует подготовку к возможному противостоянию с россией в условиях сокращения военного присутствия США в Европе.

В то же время переброска войск Организации Североатлантического договора на восточный фланг в случае российского полномасштабного вторжения может занять 45 дней, тогда как ЕС стремится сократить этот срок до 3-5 дней.