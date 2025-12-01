НАТО не поможет? Румыния самостоятельно будет сдерживать врага в случае российского вторжения - Bloomberg

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
15:35 • 2390 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 5576 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 10195 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 13907 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 17457 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19622 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 34470 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19255 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 35099 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37243 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 14976 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 19517 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 24591 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 15743 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 13649 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 2144 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 13799 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 24748 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 34469 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 35099 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Бельгия
Европа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 15848 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 19637 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 79395 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 56371 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 72665 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дія (сервис)
Золото

НАТО не поможет? Румыния самостоятельно будет сдерживать врага в случае российского вторжения - Bloomberg

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Румынии придется самостоятельно сдерживать врага в случае российского вторжения, войска НАТО смогут помочь лишь через несколько недель. Это выявили военные учения в Чишку, которые сосредоточивались на сухопутных боях.

НАТО не поможет? Румыния самостоятельно будет сдерживать врага в случае российского вторжения - Bloomberg

В случае российского вторжения Румынии придется сдерживать врага самостоятельно, а войска НАТО смогут помочь лишь через несколько недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

К такому выводу пришли по результатам военных учений в Чишку в центре Румынии. Данные учения были сосредоточены на сухопутных боях – сфере, в которой европейские члены НАТО в основном могут постоять сами за себя. Но когда речь идет о противовоздушной или противоракетной обороне – страны Европы до сих пор критически зависят от США.

Одним из ключевых вызовов для военных НАТО остается инфраструктура и скорость перемещения сил. В то же время в Бухаресте отмечают: в случае полномасштабного российского нападения Румыния, подобно Украине, будет вынуждена сдерживать агрессора собственными силами, пока ее союзники будут только готовиться к бою.

Напомним

НАТО активизирует подготовку к возможному противостоянию с россией в условиях сокращения военного присутствия США в Европе.

В то же время переброска войск Организации Североатлантического договора на восточный фланг в случае российского полномасштабного вторжения может занять 45 дней, тогда как ЕС стремится сократить этот срок до 3-5 дней.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Financial Times
Bloomberg L.P.
НАТО
Европейский Союз
Бухарест
Румыния
Соединённые Штаты
Украина