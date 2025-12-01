НАТО не допоможе? Румунія самостійно стримуватиме ворога у разі російського вторгнення - Bloomberg

У разі російського вторгнення Румунії доведеться стримувати ворога самостійно, а війська НАТО зможуть допомогти лише через кілька тижнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Цього висновку дійшли за результатами військових навчань в Чишку у центрі Румунії. Дані навчання були зосереджені на сухопутних боях - сфері, в якій європейські члени НАТО здебільшого можуть постояти самі за себе. Але коли йдеться про протиповітряну чи протиракетну оборону - то країни Європи досі критично залежать від США.

Одним з ключових викликів для військових НАТО залишається інфраструктура та швидкість переміщення сил. Водночас у Бухаресті наголошують: в разі повномасштабного російського нападу Румунія, подібно Україні, буде змушена стримувати агресора власними силами, поки її союзники лише готуватимуться до бою.

Нагадаємо

НАТО активізує підготовку до можливого протистояння з росією в умовах скорочення військової присутності США в Європі.

Водночас перекидання військ Організації Північноатлантичного договору на східний фланг у разі російського повномасштабного вторгнення може зайняти 45 днів, тоді як ЄС прагне скоротити цей термін до 3-5 днів.