НАТО не допоможе? Румунія самостійно стримуватиме ворога у разі російського вторгнення - Bloomberg

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
15:35 • 2866 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 6534 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 10644 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 14364 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 17797 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 19745 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 34893 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19284 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 35418 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 37276 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.1м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 15263 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 19928 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 25136 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 16142 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 14140 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 2876 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 14377 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 25386 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 34894 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 35420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Емманюель Макрон
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Бельгія
Європа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 16346 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 20119 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 79559 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 56490 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 72780 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дія (сервіс)
Золото

НАТО не допоможе? Румунія самостійно стримуватиме ворога у разі російського вторгнення - Bloomberg

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Румунії доведеться самостійно стримувати ворога у разі російського вторгнення, війська НАТО зможуть допомогти лише через кілька тижнів. Це виявили військові навчання в Чишку, що зосереджувалися на сухопутних боях.

НАТО не допоможе? Румунія самостійно стримуватиме ворога у разі російського вторгнення - Bloomberg

У разі російського вторгнення Румунії доведеться стримувати ворога самостійно, а війська НАТО зможуть допомогти лише через кілька тижнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Цього висновку дійшли за результатами військових навчань в Чишку у центрі Румунії. Дані навчання були зосереджені на сухопутних боях - сфері, в якій європейські члени НАТО здебільшого можуть постояти самі за себе. Але коли йдеться про протиповітряну чи протиракетну оборону - то країни Європи досі критично залежать від США.

Одним з ключових викликів для військових НАТО залишається інфраструктура та швидкість переміщення сил. Водночас у Бухаресті наголошують: в разі повномасштабного російського нападу Румунія, подібно Україні, буде змушена стримувати агресора власними силами, поки її союзники лише готуватимуться до бою.

Нагадаємо

НАТО активізує підготовку до можливого протистояння з росією в умовах скорочення військової присутності США в Європі.

Водночас перекидання військ Організації Північноатлантичного договору на східний фланг у разі російського повномасштабного вторгнення може зайняти 45 днів, тоді як ЄС прагне скоротити цей термін до 3-5 днів.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Financial Times
Bloomberg
НАТО
Європейський Союз
Бухарест
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна