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НАТО готовится к сокращению поддержки США для Украины при победе Трампа - СМИ

НАТО готовится к сокращению поддержки США для Украины при победе Трампа - СМИ

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 18:44  •  5270 просмотра

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Союзники НАТО обсуждают возможное сокращение помощи США Украине в случае победы Трампа на выборах. Европе предлагается усилить поддержку, пока россия продолжает добиваться тактических успехов на поле боя.

Предстоящие президентские выборы в США нависли над встречей руководителей оборонных ведомств НАТО на этой неделе, поскольку союзники по НАТО готовятся к сокращению поддержки США для Украины в следующем году, если победит Дональд Трамп, даже если Иран, Северная Корея и Китай увеличат свою военную помощь россии, передает УНН.

По информации СМИ, на закрытой встрече со своими коллегами в НАТО в четверг министр обороны США Ллойд Остин рассказал о предстоящих выборах в ответ на вопросы союзников о них и о том, как они могут повлиять на помощь Украине, заявив, что он не может предсказать будущее, но, по словам источников, знакомых с ходом встречи, в Конгрессе по-прежнему существует двухпартийная поддержка Украины.

Чиновники НАТО говорят, что готовятся к тому, что США возьмут на себя меньшую роль.

"Мы не можем ожидать, что США продолжат брать на себя непомерное бремя" в поддержке Украины, сказал в четверг высокопоставленный представитель НАТО, "именно поэтому Генеральный секретарь хочет, чтобы НАТО лидировала в вопросах помощи в области безопасности, а не один союзник взял на себя это".

"Европе нужно активизироваться еще больше", добавил чиновник.

Добавим

Возможная победа Трампа поставила под сомнение будущее помощи США Украине. Бывший президент в прошлом месяце отказался говорить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, и назвал президента Украины Владимира Зеленского "продавцом", который "никогда не должен был допустить начала этой войны".

Время, по мнению некоторых чиновников, не могло быть хуже.

"Я очень обеспокоен", — сказал представитель НАТО. "Оптимистично — это не то слово, которое я бы использовал для описания ситуации (в Украине) прямо сейчас".

Издание добавляет, что россия продолжает добиваться небольших тактических успехов внутри Украины, превосходит украинцев в стрельбе в три раза на поле боя и сохраняет "значительное" преимущество в личном составе и боеприпасах в суровые зимние месяцы, сказал чиновник. А президент США Джо Байден по-прежнему выступает против того, чтобы Украина использовала предоставленные США ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь россии, политика, с которой не согласны многие представители НАТО.

"Я не думаю, что кто-то будет утверждать, что в россии нет законных и недействительных целей, которые могли бы оказать влияние на поле боя" для Украины, сказал представитель НАТО. "Украине необходимо иметь ряд возможностей, с помощью которых она может нацеливаться на тех, кто находится в зоне боевых действий".

Остин предположил в пятницу, что собственные дешевые украинские беспилотники большой дальности являются лучшим способом уничтожения целей внутри россии, таких как склады боеприпасов, чем дорогие высокоточные ракеты. "БПЛА доказали свою высокую эффективность и точность", — сказал он, имея в виду беспилотные летательные аппараты.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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