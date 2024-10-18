НАТО готується до скорочення підтримки США для України у разі перемоги Трампа - ЗМІ

Майбутні президентські вибори в США нависли над зустріччю керівників оборонних відомств НАТО цього тижня, оскільки союзники по НАТО готуються до скорочення підтримки США для України наступного року, якщо переможе Дональд Трамп, навіть якщо Іран, Північна Корея і Китай збільшать свою військову допомогу росії, передає УНН.

За інформацією ЗМІ, на закритій зустрічі зі своїми колегами в НАТО в четвер міністр оборони США Ллойд Остін розповів про майбутні вибори у відповідь на запитання союзників про них і про те, як вони можуть вплинути на допомогу Україні, заявивши, що він не може передбачити майбутнє, але, за словами джерел, знайомих із перебігом зустрічі, у Конгресі, як і раніше, існує двопартійна підтримка України.

Чиновники НАТО кажуть, що готуються до того, що США візьмуть на себе меншу роль.

"Ми не можемо очікувати, що США продовжать брати на себе непомірний тягар" у підтримці України, сказав у четвер високопоставлений представник НАТО, "саме тому Генеральний секретар хоче, щоб НАТО лідирувала в питаннях допомоги в галузі безпеки, а не один союзник узяв на себе це".

"Європі потрібно активізуватися ще більше", додав чиновник.

Додамо

Можлива перемога Трампа поставила під сумнів майбутнє допомоги США Україні. Колишній президент США минулого місяця відмовився говорити, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, і назвав президента України Володимира Зеленського "продавцем", який "ніколи не повинен був допустити початку цієї війни".

Час, на думку деяких чиновників, не міг бути гіршим.

"Я дуже стурбований", - сказав представник НАТО. "Оптимістично - це не те слово, яке я б використовував для опису ситуації (в Україні) просто зараз".

Видання додає, що росія продовжує домагатися невеликих тактичних успіхів усередині України, перевершує українців у стрільбі втричі на полі бою і зберігає "значну" перевагу в особовому складі та боєприпасах у суворі зимові місяці, сказав чиновник. А президент США Джо Байден, як і раніше, виступає проти того, щоб Україна використовувала надані США ракети великої дальності для нанесення ударів углиб росії, політика, з якою не згодні багато представників НАТО.

"Я не думаю, що хтось буде стверджувати, що в росії немає законних і недійсних цілей, які могли б вплинути на поле бою" для України, сказав представник НАТО. "Україні необхідно мати низку можливостей, за допомогою яких вона може націлюватися на тих, хто перебуває в зоні бойових дій".

Остін припустив у п'ятницю, що власні дешеві українські безпілотники великої дальності є кращим способом знищення цілей усередині росії, таких як склади боєприпасів, ніж дорогі високоточні ракети. "БПЛА довели свою високу ефективність і точність", - сказав він, маючи на увазі безпілотні літальні апарати.