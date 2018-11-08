Следующее заседание ВСК по Гандзюк состоится 15 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Следующее заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по поводу нападения на Екатерину Гандзюк и других активистов состоится 15 ноября, передает корреспондент УНН.
Заседание планируют провести 15 ноября в 10:00.
В то же время члены ВСК отказались проводить на следующей неделе в Херсоне выездное заседание комиссии. Однако решили собрать первое выездное заседание именно в этом городе.
Отметим, 8 ноября состоялось первое заседание ВСК по нападению на К.Гандзюк и других активистов.
Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала создание ВСК по нападению на Гандзюк.
Напомним, 31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло возле ее дома в Херсоне. Активистка попала в больницу с ожогами III-II степени рук, туловища, лица, головы, повреждения правого глаза. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Нападающий вылил на нее около литра раствора. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций.
Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк" сообщили о смерти активистки.
Эту информацию подтвердили и в полиции.
По словам активистов, причиной смерти стала полиорганная недостаточность и химические ожоги.
После смерти Гандзюк мировое сообщество призвала найти и привлечь к ответственности виновных. В частности, с призывами выступили Канада, Германия, США.
Сразу после инцидента преступление квалифицировали как "хулиганство", а впоследствии производство переквалифицировали на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.
В покушении пока обвиняются пять человек: Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками АТО. Сначала был задержан и Николай Новиков. Однако вскоре органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него. В то же время заказчика следствие пока не назвало.