Наступне засідання ТСК щодо Гандзюк відбудеться 15 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Наступне засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів відбудеться 15 листопада, передає кореспондент УНН.
Засідання планують провести 15 листопада о 10:00.
У той же час члени ТСК відмовились проводити на наступному тижні в Херсоні виїздне засідання комісії. Однак вирішили зібрати перше виїздне засідання саме у цьому місті.
Зазначимо, 8 листопада відбулося перше засідання ТСК щодо нападу на К.Гандзюк та інших активістів.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала створення ТСК щодо нападу на Гандзюк.
Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку у Херсоні. Активістка потрапила до лікарні з опіками III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Нападник вилив на неї близько літра розчину. Спочатку Гандзюк лікували у Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Загалом вона перенесла 11 операцій.
Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, на Facebook-сторінці “Хто замовив Катю Гандзюк” повідомили про смерть активістки.
Цю інформацію підтвердили і в поліції.
За словами активістів, причиною смерті стала поліорганна недостатність і хімічні опіки.
Після смерті Гандзюк світова спільнота закликала знайти та притягти до відповідальності винних. Зокрема, із закликами виступили Канада, Німеччина, США.
Відразу після інциденту злочин кваліфікували як “хуліганство”, а згодом провадження перекваліфікували на “умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю”. Після смерті Гандзюк справа розслідується як “умисне вбивство”. Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до СБУ.
У замаху наразі обвинувачуються п’ять осіб: Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський і Микита Грабчук. Усі вони є учасниками АТО. Спершу був затриманий і Микола Новіков. Однак невдовзі органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього. Водночас замовника слідство поки не назвало.