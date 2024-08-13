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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наступление Украины в курской области показывает России, что есть только два пути к окончанию войны - Подоляк

Наступление Украины в курской области показывает России, что есть только два пути к окончанию войны - Подоляк

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 11:16  •  7812 просмотра

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Советник ОП заявил, что наступательная операция в Курской области демонстрирует уязвимость РФ. По его словам, есть два пути окончания войны: сухопутные операции и дальнобойные удары вглубь России.

россия уверена, что ее территория, которая используется для постоянных обстрелов Украины - неприкосновенна. Однако наступательная операция Украины в Курской области демонстрирует, что это не так. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

По его словам, Курская область, как, впрочем, и любая другая приграничная область России, - это квинтэссенция того типа умышленно подлой войны, которую всегда предпочитают россияне.

Подоляк подчеркнул, что россияне используют свои территории для расположения артиллерии, РСЗО, небольших авиационных баз, пусковых установок для баллистики для масштабных ударов по гражданскому населению другой страны.

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В то же время она (россия - ред.) уверена, что ее территория неформально неприкосновенна, никто не будет разрушать логистику и инфраструктуру войны на территории рф. Сегодня Украина показывает, что это не так. И что есть только два пути к окончанию войны и возвращению России к пониманию, что такое правила войны

- заявил советник руководителя Офиса президента Украины. 

Он объясняет, что первый вариант предусматривает разрушение той же инфраструктуры войны сухопутными операциями. По его словам, это именно то, что в силах ВСУ и что нужно для обязательной защиты населения Украины в приграничных областях.

Второй: нанесение дальнобойных ударов в глубину россии. Масштабных и регулярных. Но для этого нужно много ракет и окончательный отказ от неформальных запретов использовать эти ракеты по территории рф

- заявил Михаил Подоляк. 

Напомним,

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Путин может прекратить войну против Украины, если его беспокоит ситуация в Курской области.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-soedinennikh-shtatov-amerikiСовет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
dzhon-kirbi-admiralДжон Кирби
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
ukrainaУкраина
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