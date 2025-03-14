Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине
Киев • УНН
Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, отметив посреднические усилия страны. В кремле не уточнили, какая из сторон была инициатором телефонного разговора.
российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров страны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу кремля.
Детали
Отмечается, что путин "высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, поблагодарил в частности за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей россии и США".
В свою очередь саудовский наследник заявил о важности урегулирования конфликта в Украине и выразил готовность содействовать нормализации отношений россии и США.
С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе
В то же время в пресс-службе не уточнили, какая из сторон была инициатором телефонного разговора.
Напомним
11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между делегациями Украины и США. По их результатам стороны разработали совместное заявление о возможном временном прекращении огня на 30 дней.
Готовим новые задачи для нашей дипломатии: Зеленский о результатах переговоров в Саудовской Аравии12.03.25, 20:39 • 16488 просмотров