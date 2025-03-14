Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17033 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32109 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66605 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216169 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124085 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392864 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311724 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213993 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244344 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255191 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46810 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133549 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15919 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15362 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12863 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133580 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216169 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392864 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255035 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311724 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3786 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15380 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46840 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72370 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57433 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Киев • УНН

 • 96352 просмотра

Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, отметив посреднические усилия страны. В кремле не уточнили, какая из сторон была инициатором телефонного разговора.

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров страны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу кремля.

Детали

Отмечается, что путин "высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, поблагодарил в частности за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей россии и США".

В свою очередь саудовский наследник заявил о важности урегулирования конфликта в Украине и выразил готовность содействовать нормализации отношений россии и США.

С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе

- говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе не уточнили, какая из сторон была инициатором телефонного разговора.

Напомним

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между делегациями Украины и США. По их результатам стороны разработали совместное заявление о возможном временном прекращении огня на 30 дней.

Готовим новые задачи для нашей дипломатии: Зеленский о результатах переговоров в Саудовской Аравии12.03.25, 20:39 • 16488 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Мохаммед бин Салман
Саудовская Аравия
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20