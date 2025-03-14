Наслідний принц Саудівської Аравії телефоном нагадав путіну про війну в Україні

російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову з наслідним принцем Саудівської Аравії, головою ради міністрів країни Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу кремля.

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Зазначається, що путін "високо оцінив посередницькі зусилля Саудівської Аравії, подякував зокрема за створення сприятливих умов для проведення 18 лютого в Ер-Ріяді переговорів представників росії та США".

У свою чергу саудівський спадкоємець заявив про важливість врегулювання конфлікту в Україні і висловив готовність сприяти нормалізації відносин росії та США.

З обох сторін із задоволенням констатовано високий рівень російсько-саудівської співпраці та підтверджено настрій на його подальший розвиток у дружньому та конструктивному ключі - йдеться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі не уточнили, яка зі сторін була ініціатором телефонної розмови.

Нагадаємо

11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори між делегаціями України та США. За їхніми результатами сторони розробили спільну заяву щодо можливого тимчасового припинення вогню на 30 днів.

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