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Наслідний принц Саудівської Аравії телефоном нагадав путіну про війну в Україні

Київ • УНН

 • 96355 перегляди

Путін провів розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії, відзначивши посередницькі зусилля країни. У кремлі не уточнили, яка зі сторін була ініціатором телефонної розмови.

Наслідний принц Саудівської Аравії телефоном нагадав путіну про війну в Україні

російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову з наслідним принцем Саудівської Аравії, головою ради міністрів країни Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу кремля.

Деталі

Зазначається, що путін "високо оцінив посередницькі зусилля Саудівської Аравії, подякував зокрема за створення сприятливих умов для проведення 18 лютого в Ер-Ріяді переговорів представників росії та США".

У свою чергу саудівський спадкоємець заявив про важливість врегулювання конфлікту в Україні і висловив готовність сприяти нормалізації відносин росії та США.

З обох сторін із задоволенням констатовано високий рівень російсько-саудівської співпраці та підтверджено настрій на його подальший розвиток у дружньому та конструктивному ключі

- йдеться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі не уточнили, яка зі сторін була ініціатором телефонної розмови.

Нагадаємо

11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори між делегаціями України та США. За їхніми результатами сторони розробили спільну заяву щодо можливого тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Готуємо нові завдання для нашої дипломатії: Зеленський про результати переговорів у Саудівській Аравії12.03.25, 20:39 • 16497 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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