NASA показало почти 50 лет таяния ледников Аляски за несколько секунд

"Новое timelapse-видео о ледниках, снятое с космоса - о периоде продолжительностью в почти 50 лет - дают ученым новое понимание того, как меняются покрытые льдом части планеты", - говорится в подписи к видео.

Используя снимки из программы NASA-USGS Landsat, которая началась в 1972 году и продолжалась до 2019 года, гляциолог Марк Фанесток из Университета Аляски в Фэрбанксе соединил шестисекундные timelapse-видео каждого ледника на Аляске и Юконе.

Как отмечается, видео дает понимание того, что происходит с ледниками Аляски в условиях потепления климата.

Напомним, в ООН предупредили о неизбежной климатической катастрофе.

Также напомним, Европарламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию.